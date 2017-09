En caliente y con la bronca de perder tres puntos que parecían estar en su bolsillo en los primeros minutos ante Sporting Cristal, Wilder Cartagena criticó severamente el arbitraje de José Mendoza, quien anuló un gol al atacante camerunés Raymond Fosso por clara posición adelantada, el cual pudo ser el 3-3 a favor del visitante San Martín.

“No sé si hubo offside en nuestro tercer gol, uno en el partido piensa que no. Pero si eso hubiera pasado en el área contraria, no lo cobrarían. No tenemos el peso que tiene Cristal”, dijo Cartagena, capitán de San Martín.

Es preciso señalar que San Martín arrancó el partido perdiendo con un gol de Ray Sandoval a los 14 minutos. Luego, San Martín cerró la primera mitad con dos tantos. Luis Álvarez y Hideyoshi Arakaki anotaron y pusieron el 2-1 transitorio. Y claro, con eso no alcanzó, porque Sporting Cristal lo terminó ganando por 3-2.

“En el primer tiempo fuimos superiores pero tenemos que afinar detalles. Cada vez que nos voltean los encuentros nos pasa eso y hoy no fue la diferencia. Estábamos desesperados, esto no nos puede volver a pasar. Teníamos el cotejo para ganarlo, jugamos muy bien. Pero en dos jugadas que son errores de nosotros pudimos decidir mejor. Pasó lo que pasó y nos terminamos yendo sin nada", agregó el volante de la Selección Peruana.

De esta manera, San Martín se ubica en la última posición en la tabla del Torneo Clausura. Los ‘santos’ no han sumado puntos y su situación comenzó a complicarse.

