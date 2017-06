De ‘Periquito’ queda nada y de Chiroque mucho. De hecho, William es un grato recuerdo, cuyo presente y pasado aún desata incógnitas. La rompió con la Selección Peruana en la Copa América Argentina 2011 y nunca se supo por qué no migro a una liga más competitiva, con tantas movidas empresariales que caracterizan a esta (ingrata) profesión.



De los abrazos interminables con Paolo Guerrero en Argentina a la ovación de los hinchas. De la llamada de Jorge Sampaoli para reforzar a la Universidad de Chile a la traba por reforzar al campeón de la Copa Sudamericana. De los llamados a Sergio Markarián a su presente con Carlos Galván en Los Caimanes de Chiclayo. De las escapadas por la banda a los dolores de las lesiones. Aquí, Chiroque nos cuenta su presente y pasado, a seis años del tercer puesto con la ‘bicolor’ y cuando era el 'Periquito'.



¿Qué ha quedado del ‘Periquito’ Chiroque?

Estoy complicado con una lesión en los gemelos de la pierna derecha. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. Ya tengo más de dos años con esto. Pero lo raro es que yo me siento bien. Cada vez que corro, me rompo. No sé qué me está pasando. Yo quiero seguir jugando, pero a lo mejor las piernas ya no me dan.



¿Cuál es el diagnóstico médico?

Ellos me ven bien. Yo corro normal, con mucha fuerza, pero de la nada se rompen los ligamentos. Ni ellos mismos saben por qué pasa esto conmigo.



¿Estás preparado para decirle adiós al fútbol a estas alturas de tu vida?

Es muy complicado. Solo quiero terminar el año e irme tranquilo. Uno nunca se prepara para el retiro. Es lo más difícil para un futbolista. El año pasado pensé en jugar en Alianza Atlético y retirarme del club al que le tengo mucho cariño, pero la dirigencia me lo impidió.



¿Qué extrañas de la Primera División?

¡Dios mío! Todo, absolutamente todo. Extraño levantarme temprano para ir a entrenar, conversar con los compañeros, vivir el día para que el técnico se fije en ti, patear una pelota.



¿En qué momento desapareció el Chiroque que la rompió en la Copa América 2011?

Ni yo mismo lo sé. Las lesiones me cegaron, me alejaron del fútbol, me quitaron el buen ritmo que había cogido con el profesor Markarián. Eso me llevó a deprimirme por mucho tiempo.



William Chiroque junto a Sergio Markarián. (Foto: Eddy Lozano) William Chiroque junto a Sergio Markarián. (Foto: Eddy Lozano)

Luego de la buena Copa América en Argentina, ¿pudiste llegar a algún club del extranjero?

En ese momento, con 33 años encima, llegaron muchas ofertas. Me llamaban a mí, porque yo no tenía representante. Una de ellas fue Jorge Sampaoli. Me quiso para jugar en la Universidad de Chile, conversamos, pero Juan Aurich frustró mi sueño.



¿La dirigencia de la Universidad de Chile agotó sus esfuerzos por ficharte?

Hicieron todo, pero el presidente se negó a venderme. Luego de eso, conversé con Jorge Sampaoli y le expliqué mi situación. Evidentemente, entendió cómo se manejaban las cosas en el Perú y me dijo que le hubiera gustado que tenga menos edad para que me lleve a otro lado.



¿Y qué sensación te deja al ver que el Sampaoli de la Selección de Argentina se haya fijado en ti en su momento?

Todas las noches pienso en eso. Tal vez, en estos momentos hubiera podido estar por España.



