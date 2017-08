William Palacio a Melgar: ¿puede jugar a pesar que será su tercer equipo en el año?

Anunciado como nuevo fichaje de Melgar para el Torneo Clausura, William Palacio llega con pinta de ser un nuevo foco de reclamos en el Descentralizado 2017 por una posible mala inscripción. El delantero colombiano jugará en su tercer club en un año y el cuarto en el que será inscrito, lo que no está permitido por FIFA. ¿Habrá una excepción a la regla?

Como se recuerda, William Palacio viene de jugar en Lobos BUAP de la Primera División de México en la temporada 2017-2018, del cual salió por un incidente en un bar de la ciudad de Puebla. Pero a eso hay que sumarle de que antes jugó en Comerciantes Unidos del fútbol peruano en los Torneo de Verano y Apertura. Melgar será su tercer equipo en el año.



William Palacio, ex compañero de Advíncula y Aquino en Lobos BUAP, es el nuevo refuerzo de Melgar

Y al respecto, la FIFA dice en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, en el Artículo 5, punto 3 lo siguiente: "Los jugadores pueden ser inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertencientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera) puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que correspona, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores."

Pero hay otro detalle: cuando William Palacio llegó al Perú para jugar por Comerciantes Unidos, este estaba registrado como jugador de Tigres UANL que lo cedió a prestamo al club cutervino, por lo que ya serían cuatro clubs los que registrarían al mencionado jugador, algo que también va contra las normas.

Acá vienen las preguntas ¿Puede el delantero jugar por Melgar, su tercer club, el Torneo Apertura? ¿Acaso no está mal que vuelva a una Liga en la que ya estuvo a pesar de haber iniciado el semestre en otro club? ¿Pertenece este caso a la excepción de la FIFA? Hasta el momento, desde la oficina de transferencias de la FPF no se han manifestado al respecto, pero seguro lo harán en los próximos días. Caso contrario una serie de reclamos vendrán en el Torneo Clausura.



