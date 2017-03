El fútbol, por su carácter de espectáculo, y sus jugadores han sido protagonistas de innumerables publicidades de prestigiosas marcas mundiales, que hicieron posible reunir a grandes figuras del momento en una cancha de fútbol. En un barrio o un estadio. Total, no importa, mientras la pelotita ruede.

1) Román Riquelme, ¿está feliz?: El crack argentino, luego de romperla en Europa, regresó a Boca Juniors, su casa. Allí, su gente y el pueblo lo amaba y lo colocaba a la altura de ídolos como Maradona. Por eso, protagonizó un comercial en el que se le aprecia no anotando de tiro libre, sino bailando y celebrando, porque ‘Román está feliz’.

2) Beckham, Ronaldinho, Roberto Carlos, Totti fueron juntados para protagonizar un espectacular spot publicitario de una reconocida marca de gaseosa. De hecho, la producción fue impecable y los cracks del 2000 nos trasladaron a la Edad Media.

3) Cracks vs. Sumos: en una divertida ‘pichanga’ con tarde soleada, las figuras como Roberto Carlos, Verón, David, Buffon, Beckham, Raúl se enfrentaron al equipo de sumos. ¿Quién ganó?

4) Brasil vs. Portugal: Era el ‘Scratch’ de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos contra el Portugal de Figo y Cristiano. Por supuesto, el portugués del Real Madrid no era el Ronaldo crack, sino el chico de oro del Manchester United. Ambos bandos chocaron y el gol no importaba, solo la ‘guacha’, la finta.

5) José+10 vs. Compañero: La publicidad reúne a los cracks de los 70’ y 80’ con los del 2000 - principalmente de Francia, Alemania, Brasil y España – en una cancha de barrio. Claro, José y compañía son los capitanes, de una tarde con figuras como Djibril Cissé, Zinedine Zidane, Oliver kahn, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Frank Lampard, Michael Ballack, Raúl.

Selección Peruana: Ricardo Gareca envió alentador mensaje a los afectados por huaicos

Selección Peruana: Ricardo Gareca envió alentador mensaje a los afectados por huaicos

LEE ADEMÁS...