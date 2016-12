Diego Mayora sobre su futuro: 'Estoy en un 80% de ser jugador de Melgar'

A pesar de que fue voceado para Alianza Lima, Diego Mayora manifestó que tiene todo encaminado para ser el refuerzo de Melgar de Arequipa para la siguiente temporada. Le seduce más jugar la Copa Libertadores 2017.

“Todavía no está del todo definido mi futuro, pero estoy en un 80% con Melgar y 20% con Alianza”, señaló a Depor, el ‘Tanque’, quien en el aeropuerto lució una figura más esbelta y con el dejo argentino.

Depor se comunicó con un dirigente de Melgar, quien confirmó que efectivamente las negociaciones están muy avanzadas con el atacante pucallpino. “En realidad estamos en un 99%. Falta definir pequeños detalles y el viernes podríamos hacer el anuncio oficial”, dijo la fuente.

“Aprendí bastante de Colón”

Si bien las cosas no le salieron en Colón de Santa Fe, Diego Mayora sostuvo que la experiencia fue buena. No le guarda ningún rencor al técnico Paolo Montero, a pesar de que no lo tomaba en cuenta en el primer equipo.

“Aprendí mucho de Paolo. Ahora me siento mucho más maduro, con un mejor estado físico. Vengo con muchas ganas de marcar goles en el equipo en que me toque”, apuntó.

Por último, manifestó que su intención de volver al Perú obedece también a su objetivo de regresar a la Selección Peruana.

