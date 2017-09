Mientras se encuentra en el Swissotel esperando reunirse con Ricardo Gareca para conversar sobre su llamado de emergencia a la Selección Peruana tras la lesión de Leao Butrón, Diego Penny se toma unos minutos para conversar con Depor previo a lo que será el duelo ante Ecuador este martes en Quito por las Eliminatorias.

► Leao Butrón tuvo un gran gesto con Carlos Cáceda luego de dejar la Selección Peruana

"Obviamente el llamado se debe por una desgracia, debido a una lesión de Leao Butrón que se dio en el entrenamiento. Me toca suplirlo y vengo para apoyar desde el lugar que me toque estar. Daré lo mejor de mí y todos estamos con un mismo objetivo, esperemos poder ganar que eso es lo más importante", fueron las primeras declaraciones de Penny a Depor

Sobre cómo se enteró de su convocatoria, Diego Penny contó: "Justo me vine a Lima para estar con mi familia. Me iba a almorzar y me llamaron del comando técnico para informarme sobre lo que había sucedido con Leao Butrón, quien estaba sentido y le estaban haciendo unos exámenes. Al rato me llamaron que tenía que estar en el hotel y tuve que cancelar todo, para sumarme a la Selección Peruana".

Agregó: "Hasta el partido anterior lo viví como un hincha más y me puse muy contento por lo que se vivió. Si bien es cierto, sufrimos un poco, pero al final ganamos, donde eso es lo más importante. Donde el profesor decida ponerme voy a dejar todo de mí".

Finalmente, Diego Penny declaró: "El duelo de la Selección Peruana ante Ecuador será muy complicado como todos los partidos de Eliminatorias. Imagínate contra Bolivia que no está peleando la clasificación fue muy duro. Ahora con Ecuador será mucho más duro, pero en esa circunstancia no puede haber dudas, pensamientos negativos. Tenemos que pensar positivo para así sumar y seguir con este sueño que todos los peruanos anhelamos".

Gracias Dios x está nueva oportunidad de estar con mi selección! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 A ganar💪🏻⚽️ — Diego Penny (@penny_diego) 3 de septiembre de 2017

► Jefferson Farfán: el golazo de tiro libre que se mandó en la práctica [VIDEO]