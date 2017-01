Las eliminaciones tempranas duelen. Y muchos no la perdonan como Erick Delgado, más aún cuando Deportivo Municipal tenía todo a favor para clasificar a la Copa Libertadores y se deja anotar un gol determinante en los últimos segundo del partido, el cual los sacó de carrera.



“Pecamos de idiotas y esa es la verdad. Buscar excusas ya no es necesario. Antes de la jugada de gol (el segundo de Independiente), perdimos rápido el balón en un tiro de esquina y eso no puede pasar”, dijo a RPP.



Deportivo Municipal ganaba 2-1 ante Independiente del Valle hasta los 75 minutos. Como si fuera poco, al conjunto ecuatoriano le expulsaron un jugador. Sin embargo, el conjunto de Marcelo Grioni no pudo aguantar el resultado y se dejó empatar a falta de segundos para que el duelo culmine. Finalmente, los locales se clasificaron debido a que ganaron por la mínima a los ‘ediles’ en el Estadio Nacional Lima.



“Teníamos la clasificación en las manos y es frustrante que te empaten al final. Ellos (Independiente del valle) no tenían como hacernos daño”, agregó Erick Delgado.



El plantel de Deportivo Municipal en la Copa Libertadores. (Foto: Agencias) El plantel de Deportivo Municipal en la Copa Libertadores. (Foto: Agencias)

En esta temporada, Deportivo Municipal se ha rodeado de jóvenes promesas como Aldair Salazar, Pier Larrauri, entre otros. De esta manera, la ‘franja’ buscará reeditar este año lo hecho en el 2016, donde disputaron los playoffs.



“Los chicos han corrido y se han entregado, pero ellos tienen que madurar rápido. La inexperiencia de muchos terminó prevaleciendo”, concluyó Erick Delgado.



Jefferson Farfán: sus primeras declaraciones como jugador de Lokomotiv [VIDEO]

LEE ADEMÁS...