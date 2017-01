Dicen que el fútbol es como la vida, pues siempre da revanchas. Esta frase le cae a pelo al extremo Bryan Canela, quien hace tres años llegó a Alianza Lima, pero no tuvo la continuidad ni el desempeño esperado. Jugó apenas tres partidos en la era de Guillermo Sanguinetti, donde acumuló 97 minutos en su paso por el elenco blanquiazul y tres años más tarde volverá a disputar la Primera División.

La temporada pasada, Bryan Canela jugó 17 partidos con la 'mica' de Deportivo Coopsol, donde anotó 5 goles pese a que las lesiones impidieron que la siga rompiendo en el torneo de la Segunda División.



Este desempeño le permitió llenarle los ojos al profesor Carlos Silvestri, quien lo llamó para que vuelva a su querida Academia Cantolao. Esta temporada, a sus 22, años espera por fin poder consolidarse en el fútbol profesional.

¿Cómo tomas esta nueva oportunidad de volver a jugar Primera División, ahora con la camiseta de Cantolao?

Primero agradecido a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de volver a jugar la Primera División del fútbol peruano. Me quiero sacar ese clavo que tuve con Alianza Lima. Ahora buscaré mostrarme para así emigrar al extranjero y por qué no, llegar a la Selección Peruana.



¿Ves esta nueva oportunidad como una revancha por lo que sucedió en Alianza Lima?

Sí, es una revancha personal. Lo de Alianza es una etapa pasada ahora me debo Cantolao y estoy mentalizado en dar el 100 % para poder sobresalir. Quiero aportar al equipo con goles para así hacer un buen papel en el campeonato.



¿Cómo era Sanguinetti en la interna?

Era un técnico muy metódico y que le gustaba imponer el temperamento 'charrúa' al equipo.



Bryan Canela vistiendo la camiseta de Alianza Lima en 2014. (USI) Bryan Canela vistiendo la camiseta de Alianza Lima en 2014. (USI)

¿Eres conscientes que por lo que hiciste en Coopsol llegaste a Cantolao?

Sí, claro. Tuve un buen inicio jugando en Deportivo Coopsol. Anoté goles importantes y mucho tuvo que ver el apoyo de los profesores Valderrama y Sergio Ibarra. Eso me ayudó para volver a mi casa Cantolao.



Este año el Descentralizado estará muy interesante por las contrataciones de los demás equipos.

Sí, será muy disputado, todos los equipos se han armado bien. Serán partidos bonitos con los clubes grandes que tienen buen plantel. A quién no le gusta jugar en el Monumental, Matute o Nacional, escenarios donde uno se motiva y que te sirven para mostrarte.



Lo bueno que se quedó la base en Cantolao y los que han llegado son jugadores identificados con la institución.

​Exacto, por algo campeonaron en la Segunda División y los que hemos llegado venimos a sumar. Queremos que Cantolao sea el equipo sorpresa esta temporada 2017. La reserva también dará que hablar.





