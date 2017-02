De Exportación: recorre el mundo y conoce a los peruanos que juegan en el extranjero [INTERACTIVO]

Siempre habrá un peruano en cualquier país del mundo. De ese mito urbano estamos totalmente convencidos, porque es un dato ganador, alentador y enorgullece a un país carente de reconocimientos internacionales. Si bien es cierto, no todos corren con la misma suerte: algunos ríen y otros sufren en esa búsqueda de mejor suerte. Pero todos, absolutamente todos, se juegan la vida en casa ajena para prolongar su estado de gracia.



Y ese el caso de muchos futbolistas y técnicos nacionales que continúan construyendo su sueños en las diferentes ligas del mundo. Como Paolo Guerrero, el embajador peruano en Brasil; o Claudio Pizarro, nuestro ‘plato bandera’ en Europa; o el DT Agustín ‘Chochera’ Castillo, que dirige en Centroamérica y representa al reducido universo de técnicos nacionales dirigiendo fuera de casa.



A partir de la llegada de Ricardo Gareca a la Videna de San Luis, cerca de 8 jugadores de su consideración actual para la Selección Peruana han migrado al extranjero. Y esto no es un apunte no menor, si comparamos los dos últimos procesos, los cuales fueron gobernados por los denominados referentes; es decir, por los pesos pesados consolidados, en su momento, en Europa.



En los últimos meses, el panorama de los futbolistas peruanos de exportación ha cambiado mucho. Por supuesto, no todos los foráneos excitaron el gusto de Gareca para ser considerados en su lista de convocados. Y ese es el caso de Jean Pierre Rhyner (Grasshopper de Suiza) o de Alexei (BATE Borisov – RíosBielorrusia) que juegan en clubes de difícil pronunciación.



Recorrer el mundo con Depor no te demandará 18 meses con 26 días y no te costará 198 mil dólares como a la estadounidense Cassandra De Pecol, la última persona más rápida en viajar por la tierra.

Cueva y su lado más peruano en Brasil: cantó cumbia al ritmo de Tony Rosado [VIDEO]

Mira el divertido momento que protagonizó Christian Cueva. (Video: Instagram)

LEE ADEMÁS...