El tiempo de preparación es cada vez más corto en la Videna de San Luis. De eso es consciente Fernando Nogara, entrenador de la Selección Peruana Sub 20, que la próxima semana tendrá que entregar su lista final de jugadores que participarán del Sudamericano de la categoría en Ecuador.

► Fernando Pacheco, el perfil de la promesa que sueña con el Mundial Sub 20

Por si fuera poco, dos semanas después, tendrá que alistar maletas con su equipo y viajar rumbo al país norteño para ir en busca del tan ansiado sueño peruano: clasificar al Mundial de Corea Sub 20 que se disputará a mediados del 2017.

El reloj no para, pero Fernando Nogara se toma un tiempo para resolver las inquietudes que Depor le hace llegar al centro de entrenamientos de su equipo. El argentino, que tendrá su segunda experiencia como entrenador directo de un equipo (la primera fue en U. Comercio en el 2013), sabe que tiene la valla alta en este Sudamericano y que sí o sí darán todo para dar una ilusión al país.

Fernando Nogara asumió el cargo de DT de la Selección Peruana Sub 20 desde que ingresó Ahmed al cargo de la Unidad Técnica de menores de la FPF (Foto: Eddy Lozano

Vienen trabajando duro parejo durante las últimas semanas, ¿cómo siente al equipo de cara al desafío del Sudamericano Sub 20 de Ecuador?

Estamos transitando la cuarta semana desde que iniciamos las prácticas desde el 5 de diciembre. Estamos muy conformes y tranquilos con el compromiso total de los jugadores que están incorporándose a los microciclos. Estamos con muchas ganas, entusiasmo y predisposición al trabajo. Al mismo tiempo, estamos ofreciéndonos al máximo para llegar bien al Sudamericano que es lo que todos queremos. Tanto los jugadores como el comando técnico y todo el Perú verá reflejado en este torneo la identidad que este equipo va a ofrecer.

Tienen 32 chicos entrenándose, ¿Cuándo define la lista final de 23?

La fecha límite de entrega es el 3 de enero y hasta ese momento tal vez unos días antes seguiremos entrenando con la totalidad de los jugadores porque consideramos que todos los que están se merecen estar en la lista y será tarea nuestra al final de la fecha establecida saber quiénes son los 23. Seríamos muy injustos sacar a algún jugador ahora.

En líneas generales, ¿se ha sorprendido del nivel de los chicos?

En algunos casos sí. Lógicamente he trabajado en mi país con juveniles, algunos están por encima y otros al mismo nivel. Pero lo que yo les digo a ellos es que trabajando ordenados y disciplinados, cualquiera le compite a cualquiera. Es un torneo muy corto en que los tiempos de recuperación son muy leves y hay que estar concentrados al máximo tiempo posible. Solo hay que enfocarnos en un objetivo y le puede cambiar la vida a ellos si tenemos la dicha de clasificar al Mundial y si no es así hay que dejar una muy buena imagen del Perú. El objetivo principal que tenemos es ser competitivos y dar una buena imagen como selección.

¿Sería pretencioso decir abiertamente que el objetivo es ir al Mundial?

Es que sino, no iríamos a competir. Ir a ‘participar’ no entra en mis pensamientos. Eso es lo que le transmitimos a los jugadores, ellos mismos también piensan así. Son 10 equipos y cuatro pueden ir al Mundial. Más allá de las realidades futbolísticas de cada país, el fútbol sigue siendo un deporte y y el que esté mejor va a lograr el objetivo.

Además, los rivales también tienen sus virtudes…

Sabemos que estamos en desventaja en cuanto a historia futbolística y organización y sabemos que estamos por detrás de otros países. Somos realistas en eso y sabemos que estamos detrás de esos países. Son 90 minutos que pueden pasar muchas cosas y tratamos de dar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder resolver esos momentos del partido. Todos quieren ir al mundial y ninguno regalará nada. Los 10 vamos a participar por un cupo. Nadie nos quita el sueño de pelear por ese cupo.

¿Los chicos se sienten presionados con este Sudamericano Sub 20?

Ellos están muy comprometidos con lograrlo. Sabemos que no es fácil. Somos conscientes que los dos últimos Sudamericanos, la Selección Peruana pasó el hexagonal. Por ese lado, uno lee que tendría que ser así. El fútbol tiene muchas variables y situaciones durante el juego que puede ofrecer la victoria o una derrota y nosotros nos estamos preparando al máximo para estar en el hexagonal y una vez allí buscar el tan ansiado cupo que nadie nos puede privar de pensarlo así.

Vemos chicos que están alternando en Primera División. ¿Cuán beneficioso es para el entrenador que ellos tengan ritmo de competencia?

Es un aliciente porque significa que han hecho un buen año. Y que se han ganado un lugar en Primera. Más allá de cumplir en la bolsa, ya que los entrenadores tienen la obligación de usarlos, pero un DT no va a usar a uno que no tiene las condiciones para hacerlo. Esto nos permite elevar el rendimiento de ellos. Es una ventaja. Hay otros que no les ha tocado debutar, pero que están entrenándose con planteles superiores.

Sin embargo, en Argentina, Uruguay o Brasil, todos tienen jugadores que han participado en Primera. Más o menos minutos, pero todos estamos iguales en ese aspecto. Lógicamente el nivel de competencia de otros países por ahí es más elevado que el nivel peruano.

¿Cómo percibe el fútbol Fernando Nogara?

Yo considero este deporte que más allá de los sistemas y las ideas de lo ofensivo, defensivo y vertical, hay algo que no se puede negociar nunca: el esfuerzo y el compromiso por la camiseta que se defiende. A partir de allí, el entrenador puede tener su manera de ver el juego y lógicamente a todos nos gusta el buen trato de pelota al piso que el peruano lo tiene incorporado, pero también es importante que en este tipo de competencias, el equipo esté ordenado y tácticamente sea inteligente para aprovechar los momentos del partido.

Entonces, ¿qué tipo de entrenador es?

No me considero un entrenamiento ni ofensivo ni defensivo, sino que le gusta el buen juego y que considera que tiene que lograrse un todo. No solamente jugar bien, sino también a la hora de recuperar la pelota ser solidarios y comprometidos a la hora de recuperar. Para eso se necesita orden y trabajo. Me gusta que los equipos sean comprometidos.

¿Existe comunicación constante con el comando técnico de Ricardo Gareca?

Sí, con Ricardo Gareca y el comando técnico que él maneja, estamos muy allegados y con mucha comunicación durante todo el año. Cuando tiene entrenamientos para fecha de Eliminatorias, nosotros apoyamos con sparring y él conoce a todos los jugadores de la Sub 20. Tenemos muy buena relación. Inclusive me apoyó en tres charlas por su experiencia y trayectoria.

¿Viajará el comando técnico de Gareca para acompañarlos en el Sudamericano?

Van a viajar a Ecuador para estar observando el equipo y si es necesario nos ofreció ayuda en el caso en que nosotros la necesitemos en cuanto a conversar y dar su punto de vista. La FPF está trabajando en forma integral desde los mayores como los más chicos. Somos un equipo de trabajo muy amplio. El proyecto necesita tiempo y paciencia. En ese transcurrir, tenemos la posibilidad de jugar este Sudamericano que va a formar parte de este proyecto y tenemos la oportunidad, compromiso y responsabilidad de hacerlo de la mejor manera.

► Selección Sub 20 debutará ante Argentina en Sudamericano 2017 | FIXTURE

NO DEJES DE LEERNOS