Fernando Nogara sobre la eliminación de la Selección Sub 20: "Las realidades golpean" 

Tras la eliminación de la Selección Peruana Sub 20 del Sudamericano de la categoría, el técnico Fernando Nogara explicó las razones por las que no se pudo lograr el objetivo. "La ilusión previa no nos la quita nadie, pero después las realidades golpean".

► Perú perdió 2-0 ante Uruguay y quedó eliminado del Sudamericano Sub 20.

"Tratamos de hacer lo mejor posible para lograr el objetivo, pero no se pudo. Hay que seguir mirando adelante y seguir trabajando. Seguir en este proyecto que recién inicia. Entiendo que la gente este molesta e incómoda por este resultado, pero hay que entender que son muchos años que estamos atrasados en relación a los demás. No queda otra más que trabajar. Ojalá tengamos el tiempo y la posibilidad de hacerlo", comentó para la prensa.

"Son muchas cuestiones que influyen al mal desarrollo del fútbol formativo y esto se refleja en este tipo de torneos. Nosotros somos conscientes de que no fue un buen Sudamericano, pero también lo somos de la realidad del fútbol peruano", agregó.

Nogara aseguró que el tiempo de trabajo con el plantel definitivo de la Selección Peruana Sub 20 quedó corto.

"El año de preparación tiene que ver con microciclos de tres días. Y la variabilidad de la convocatoria hace que de la primera convocatoria a la última el equipo cambie en un 60 o 70 por ciento. Hemos seguido la evolución de los jugadores y muchos no alcazaron a llegar al último tramo. Este grupo final se formó en octubre. Es una categoría difícil".

Finalmente, habló sobre su futuro: "Yo sigo contratado por la Federación. La idea es ir conformando la Sub 18 para el próximo Sudamericano Sub 20. Con mucho más tiempo y ya con trabajo previo."

► Selección Peruana Sub 20: las postales que dejó la derrota ante Uruguay.

TE PUEDE INTERESAR