Fernando Pacheco, el perfil de la promesa que sueña con el Mundial Sub 20

A 88 kilómetros del sur de Lima, la playa de Bujama guarda los primeros recuerdos de un todavía adolescente Fernando Pacheco. Apenas tenía 13 años en el 2012, cuando su familia decidió llevarlo a una prueba formativa en Sporting Cristal para jugarse su suerte y echar todo el talento dentro de un campo de fútbol.

Fernando ya la movía. En la playa o en su barrio. Siempre quiso dedicarse a jugar fútbol. De eso siempre estuvo seguro. Sin embargo, el deporte siempre genera sacrificios a temprana edad. “Fueron 3 o 4 meses en los que yo iba a entrenar al Rímac y luego regresaba a mi casa en el sur”, admite ‘Pachequito’ a Depor. Fue así como el fútbol cambió radicalmente su vida. Mejor dicho su talento y empeño por ser cada día mejor. Cuando cumplió 14, Sporting Cristal le ofreció mudarse al club y costearle los pagos del colegio. La idea era formarlo desde pequeño para la alta competencia. Su familia no dudó en aceptarlo, aunque con mucha pena porque Fernando Pacheco se iría muy temprano de casa.



(Foto: Getty Images)

“Siempre quise jugar al fútbol porque mi familia también lo hace. Mis abuelos jugaban y ahora tengo un tío que juega profesionalmente”, nos cuenta Fernando Pacheco. La repregunta cae por sí sola: ¿quién es ese tío? “Es Willy Rivas que está en Huancayo. Verlo me ayudó mucho porque siempre me motivaba para ser como él o hasta mejor que él”, agrega el futbolista, en quien toda la Comisión de Fútbol de Cristal confía que la romperá en los próximos años.

SU PRIMER PASO: FERNANDO PACHECO CAPITÁN EN LOS JJ.OO DE LA JUVENTUD

Los JJ.OO de la Juventud en el año 2014 marcaron el inicio de la carrera de Fernando Pacheco. O de un pequeño baño de popularidad. Apenas tenía 15 años y los ojos peruanos voltearon a conocerlo. Bajo las órdenes de Jota Jota Oré alzaron la medalla de oro en donde ‘Pachequito’ anotó en el partido final ante Corea que les dio el campeonato.

“He cambiado bastante. En el día a día y en las ganas de ser mejor que antes. Eso me ayuda. Ese tipo de campeonatos te ayudan a creer más en ti”, agrega Fernando que por ese entonces se ganó la ‘chapa’ de la ‘Foca’. “Cuando jugaba en la Sub 15, un arquero de la ‘U’ me molestaba mucho con ese apodo. Creo que era por un parecido con Jefferson (Farfán), pero lo tomo con tranquilidad”, añade.

Fernando Pacheco conversó en exclusiva con Depor [Video: Mauricio Motta]

Si eso fue el inicio para Pacheco, él nunca imaginaría que su carrera daría un giro 360 grados en este 2016. Con apenas 16 años, el joven volante empezó entrenándose con la categoría 1999 en las divisiones menores de Sporting Cristal que es dirigida por Manuel Barreto. Siempre lo consideró y así también pegó el salto al equipo de Reservas.

“Estuve haciéndolo de la mejor manera en la categoría 99’ y 98’, pero me llegó la oportunidad en Reservas. A mitad de año, jugamos con mi categoría en el Mundial sub 17 y cuando regresamos a Lima, me entero que iba a empezar la mini pretemporada con el primer equipo de Mariano Soso. Me puse muy feliz por todo lo que me estaba dando”, nos cuenta emocionado.

Los minutos después de aquel momento quedaron inmortalizados para él y su familia: llamó a su madre y le contó con mucho orgullo la hazaña. Su abuela, cómplice de sus travesuras de niño, también se enteró y no pudo evitar su alegría. El pequeño Fernando Pacheco ya acariciaba sus momentos de grandeza.

Fueron 11 partidos los que jugó en el primer equipo y con rapada de cabeza incluida por las manos del capitán Carlos Lobatón. Un total de 712 minutos que fueron contabilizados de muy buena forma por Fernando Nogara, director técnico de la Selección Peruana Sub 20, que lo tendrá en cuenta para el Sudamericano que se jugará en Ecuador a partir de enero. Pese a tener 17 años, la ‘Foca’ estará y se perfila como uno de los titulares del equipo.

“Ahora solo estoy enfocado en llegar bien y estar en la lista de 23 jugadores de la Selección Peruana Sub 20. Queremos hacer el mejor Sudamericano en Ecuador, dar lo mejor de nosotros y dejar el nombre en alto del Perú”, finaliza Fernando Pacheco.

¿Podrá tener un buen 2017 con la blanquirroja? La expectativa es cada vez más alta para Fernando Pacheco.

Por Nicolás Villafana

@nico_villafana

