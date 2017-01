Fichajes 2017: Diego Doldán, el nuevo jale de Unión Comercio que también es contador

Su nombre es Diego Doldán Sacarías, es paraguayo, juega de delantero y tiene todo arreglado para el 2017 jugar por Unión Comercio. Aunque, antes de dedicarse al fútbol su vida transcurría en medio de los libros y se recibió de contador.

Unión Comercio será el cuarto equipo de Diego Doldán, quien estudió contabilidad por pedido de sus padres. Además, es hijo de Julio Javier Doldán, un ex futbolista paraguayo.

“Soy licenciado en contabilidad pues terminé la universidad en el 2010. Ahora estoy un poco más marcado al fútbol, pero siempre ando ejercitando la mente para no perder lo aprendido”, contó Diego Doldán a Depor mientras pasa sus últimos días de vacaciones a la espera de los pasajes para llegar a Perú.

Unión Comercio será su segunda experiencia fuera de Paraguay. Ahí buscará mejorar lo hecho en Liga de Loja donde estuvo el 2015 y marcó tres tantos. Y su último club fue General Díaz. Eso sí, no se considera un ‘9’.

“Soy un poco más de salir del área, a buscar la pelota, asociarme al juego. Como un 9 de área no me defino porque no soy muy corpulento pero si me gusta buscar los espacios que puedan dejar los defensas”, manifestó.

Espera tener un gran 2017 con el ‘Poderoso’. “Voy muy ilusionado. De unión comercio amigos paraguayos me han dicho que es un club muy bueno y que siempre pelea cosas importantes en el torneo peruano”, cerró.

