Fichajes 2017: Donny Neyra iría de Cajamarca a Venezuela

En la lista de jugadores que aún están sin equipos aparece el nombre de Donny Neyra, volante que jugó en Universitario, Alianza Lima, Lanús de Argentina, entre otros equipos. Su última escuadra fue UTC de Cajamarca y ahora el volante asegura que puede llegar al fútbol venezolano.

Donny Neyra estuvo voceado como posible jale de Cantolao, pero su llegada no se concretó. Además, sonó en Sport Boys que buscará volver a Primera. Pero la opción más cercana es de Venezuela, según reveló él mismo.

"Me ha llamado un club de Venezuela. El domingo me llamaron para ver si me interesaba ir para allá, les dije que sí y ahora me encuentro en la espera de su respuesta", contó Donny Neyra a Gol Perú.

Donny Neyra asegura que tuvo un buen 2016. "En cuanto al tema futbolístico, fue un buen año para mí. Jugué 40 partidos y marqué 4 goles. Lamentablemente, la situación está complicada porque he recibido llamadas de otros clubes, pero uno dice que no, el otro me dice que espere. Así la situación se torna difícil. Esperaré a lo que salga", cerró.



