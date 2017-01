Con finalidad de sostener un buen ritmo en dos competencias duras como la Copa Libertadores y el Torneo Descentralizado 2016, Melgar habría sumado otro refuerzo a su amplio plantel. Se trataría de Víctor Cedrón, el volante que viene de realizar una buena campaña con Juan Aurich de Chiclayo.



Melgar habría negociado el préstamo de Víctor Cedrón por dos años. Resulta que el ex Alianza Lima tenía contrato con Juan Aurich hasta diciembre del 2017. Sin embargo, la dirigencia chiclayana habría extendido su vínculo hasta el 2018. Por supuesto, la intención del ‘Ciclón’ sería beneficiarse con una futura venta al exterior del futbolista de 23 años de edad.



Víctor Cedrón anotó 12 goles con Juan Aurich y fue uno de los titulares indiscutibles para Víctor Rivera. ‘Vícan’ llegó a Chiclayo a pedido del ‘Chino’ luego de su paso por César Vallejo. Con los poetas, jugó poco y decidió marcharse.



Como se recuerda, Víctor Cedrón pasó por el histórico Alianza Lima. En La Victoria no aguantó la presión de los fanáticos y su paso no estuvo a la altura de lo esperado por el comando técnico de Guillermo Sanguinetti.



Víctor Cedrón cuenta con el roce de Selección, ya que perteneció a la Sub 20 blanquirroja. El volante, además, fue pretendido por varios clubes limeños, pero Melgar fue su propuesta más seductora.



