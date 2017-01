Fichajes 2017: Real Garcilaso contrató a Joazhiño Arroe por una temporada

Joazhiño Arroé le puso fin a su búsqueda del club. El volante se convirtió en el flamante refuerzo de Real Garcilaso del Cusco, equipo al que defenderá por una temporada y llega como una de las opciones para ser el conductor del equipo.

El dirigente del club cusqueño Oswaldo Terrazas confirmó la información a Depor. El pedido de 'Joa' fue del técnico Duilio Cisneros, quien lo conoce cuando era asistente de Roberto Mosquera en Sporting Cristal.

El volante llega al conjunto celeste luego de un año en la San Martín en la que no tuvo continuidad. Solo disputó 9 partidos en el año y en todos fue como pieza de recambio. En una entrevista con Depor, explicó que fue porque no realizó una buena pretemporada y no jugó en su posición ideal.

Real Garcilaso será la cuarta camiseta que defienda Joazhiño Arroé en el fútbol peruano. Tras su paso por Italia, 'Joa' pegó la vuelta para jugar por Alianza Lima en dos temporadas. Luego fue contratado por Sporting Cristal y San Martín posteriormente.

El club cusqueño no tendrá participación en ningún torneo internacional en la temporada 2017 por lo que concentrará todas sus fuerzas en recuperar el protagonismo de sus primeros años en Primera División.

