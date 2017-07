Un honor que nadie te quita. Ser capitán de la Selección Peruana es el deseo de todo futbolista que ha vestido la blanquirroja. Desde Leopoldo Basurto, primer capitán en la historia de Perú, pasando por Héctor Chumpitaz y Paolo Guerrero, son varios los que tuvieron el orgullo de llevar la cinta de capitanía.

En plenas celebraciones de Fiestas Patrias, hacemos un recuento de los últimos capitanes que ha tenido la Selección Peruana. El más conocido por esta generación es, sin dudas, Claudio Pizarro. El Bombardero vistió la cinta por primera vez en 2003 con Paulo Autuori, con 25 años. Hasta 2016, ningún entrenador dudó en quitarle dicho privilegio.

► Regalo de Fiestas Patrias: el 28 de julio que la Selección Peruana goleó a Chile

Eso sí, también tuvimos capitanes inimaginables para los hinchas, por no ser muy frecuente su presencia en el once titular de la bicolor. Eso no quita el orgullo de ser el líder en el campo de la Selección Peruana, algo que quedará en la memoria de todo futbolista durante toda su vida.