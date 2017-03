La foto que conmueve al mundo: el 'Messi peruano' que sobrevivió al huaico

Sentando sobre lo poco que pudo rescatar de su casa tras el desborde del Río Rímac en Carapongo. Tal vez cansado de luchar contra la adversidad. Pero este niño, al que no se tiene identificado, no lo ha perdido todo. No todo. Porque todavía conserva sobre su cuerpo la camiseta de su ídolo Messi: la ‘10’ de Barcelona. Claro, esas cosas bonitas tiene el fútbol. Solo el fútbol, un deporte que desata pasiones, inclusive en medio de un desastre natural, como el que castiga al Perú.



Los residentes de Carapongo lo perdieron todo el 16 de marzo, precisamente cuando las aguas del río Rímac se desbordaron y arrasaron con lo que encontraron a su paso. Ahora, los pobladores viven en carpas y otros, como este niño, en medio de la nada.



Esperanzado en que las autoridades lleguen a la zona con la ayuda necesaria, el niño fue fotografiado por un aficionado. De hecho, la instantánea ha dado la vuelta al mundo y ha conmovido a miles de aficionados al fútbol.



Por ejemplo, el Gráfico de Argentina difundió la imagen del niño vestido con la camiseta de Messi y tituló la instantánea como “la emotiva postal de un sobreviviente a las inundaciones en Perú”. El prestigioso medio también se solidarizó con la situación que atraviesa Lima, Chiclayo, Piura, entre otras ciudades del país.



Este ‘10’ de Carapongo también es un crack, un ídolo a la altura de Messi.

