La Selección Peruana debe recibir este 31 de agosto a Bolivia para seguir peleando en las Eliminatorias por un cupo en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, existe una gran preocupación en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el estado en el que se encuentra el Estadio Nacional, sede de tres conciertos en el mes de julio.

Además, está planificado que el próximo 12 de agosto se presenten en el mismo escenario los cantantes Marc Anthony y Carlos Vives. Si esto sucede, "no hay manera de que el campo se presente en las condiciones que debería" para el partido, explicó el Ingeniero Salvador Invernizzi.

Este es el informe que presentó el ingeniero especialista a la FPF:

Estado Actual.



Muy deteriorado por 3 conciertos en el mes de Julio. Muy ralo, con zonas de suelo desnudo, peladas, por el daño sufrido. Sin colchón de césped que pueda cumplir las funciones de elasticidad, amortiguación necesaria para un buen juego.



Suelo muy compactado, duro.



Así como está actualmente, no daría valores aceptables para las medidas objetivas que se realizan para evaluar una cancha como ser pique de la pelota, distancia que rueda, dureza, etc.



De realizarse el concierto el día 12/08, la cancha seguramente quedará en peor estado que en el que se encuentra ahora, ya que se realizará sobre una cancha que ya está muy sentida, con la bermuda ya sin hojas por los conciertos anteriores.



El trabajo de resembrar un poco antes y después del concierto es correcto, pero lo único que va a dar para la fecha del partido es un color verde, pero por el poco desarrollo que va a tener el Raigras perene para ese entonces, NO va a mejorar en nada las condiciones de juego.



Por lo tanto si se realiza el concierto el día 12/08, no hay manera que el campo de juego se presente para el 31/08 en las condiciones en que debería.

