Galliquio renovó con Universitario: "Tengo casi 38 años, pero me mato en la cancha"

La administración de Universitario de Deportes decidió renovarle contrato a John Galliquio por todo el año 2017. El defensa es considerado un jugador de la casa; sin embargo, se integró nuevamente al equipo a mediados del 2016. Apenas disputó 6 partidos y anotó un tanto en las semifinales de los Playoffs.

“De mi parte siempre he dicho: matarme en la cancha, matarme siempre”, fueron sus primeras palabras para la prensa.

Agregó: “Yo no tengo 20 años, estoy por cumplir 38 y me siento bien. Ustedes ven, por fuera y por dentro. Tengo experiencia, jerarquía, todo. Porque entreno a diario, me mato y lo demuestro. No es que yo hable nada más y en la cancha sea una vergüenza. Mientras yo me sienta bien, la edad es lo de menos. Y como siempre he dicho, quiero retirarme en la ‘U’”.

Sobre los objetivos: “Como Universitario de Deportes es un equipo grande, entonces el objetivo es grande. Vamos a querer ganar todos los torneos. Queremos hacer una buena campaña y lograr el campeonato”.

“De mi parte como siempre dar lo mejor dentro y fuera del campo apoyando a mis compañeros, aunque quiero jugar y ser titular. Conozco la banda derecha, la izquierda, el medio, no tengo ningún problema”, finalizó John Galliquio.

