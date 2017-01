Gareca sobre Beto da Silva a Gremio: "La liga brasileña es mejor que la holandesa"

Ricardo Gareca sigue con la mente puesta en su próxima convocatoria a la Selección Peruana. El técnico habló sobre la situación de Beto da Silva y Carlos Ascues y los comparó con Claudio Pizarro y Juan Vargas.

"Para mí es importante que Beto Da Silva haya ido a Gremio. Mantiene el nivel de competencia y considero que la liga brasileña es superior a la liga holandesa, independientemente de que esta sea muy competitiva. Digo esto porque sé de la importancia de jugar en Brasil; celebro que se haya ido ahí y que tenga ganas de triunfar en el extranjero", comentó para Ovación.

Sin embargo, su opinión sobre el retorno de Carlos Ascues a Melgar fue muy distinta. "No me ha gustado, pues viene de un equipo grande como Wolfsburgo. Si no tiene cabida en ese club no importa, pero pudo haber ido a otra liga del exterior. Eso habla de un jugador con calidad notable y por el que uno apostó, pero que sufre en el desarraigo. Confío en él y voy a observarlo, pero va a tener que demostrar alta competencia".

Gareca puso como ejemplo a Claudio Pizarro: "Por ejemplo, yo me siento orgulloso de Pizarro, pues el que siga trascendiendo a nivel internacional a pesar de su edad despierta admiración. El futbolista peruano se tiene que dar cuenta que ese es un espejo, un modelo a seguir. Fuera de las condiciones que tiene, él triunfó por su profesionalismo y su forma de ser".

Para terminar, el DT de la Selección Peruana, comentó que el caso de Juan Manuel Vargas (volvió a Universitario) no es igual al de Ascues. "Vargas es un jugador de experiencia y muy talentoso. Ya triunfó en el exterior durante años y no tiene que mostrarle nada a nadie".

