Gareca explicó derrota de la Selección Sub 20: "Cada 48 horas es muy difícil jugar" 

La Selección Peruana Sub 20 cayó 2-0 en el debut de Bolivia en el Sudamericano de la categoría y complicó sus chances de clasificar al hexagonal final. En su estreno, el equipo de Fernando Nogara no pasó del empate ante Argentina y ahora solo tiene un punto en la tabla.

Ricardo Gareca, técnico de la selección absoluta, volvió a estar presente en el encuentro y pidió paciencia: "Están en un proceso y hay que esperar". Luego explicó el resultado.

"El fixture que le tocó a Perú es complicado. Después de un gran desgaste físico con Argentina. Cada 48 horas es muy difícil jugar. No hay recuperación y no se tiene un equipo descansado y por supuesto que eso puede marcar una diferencia", comentó el 'Tigre' sobre la Selección Peruana Sub 20.

Sobre los 90 minutos de juego agregó: "Fue un partido parejo, pero Bolivia se adelantó en el marcador y después controló el juego. Se le facilitaron los contraataques. En líneas generales ganó bien. Ha mostrado buenos valores también. Pero fue un partido parejo. Tomó tranquilidad al marcar el gol".

En la próxima jornada, la Selección Peruana Sub 20 enfrentará a Venezuela el lunes, mientras que Bolivia chocará contra Argentina.



