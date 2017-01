Gareca sobre la Selección Peruana Sub 20: "Estoy conforme, lo importante es que no se perdió"

La Selección Peruana Sub 20 debutó en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador con un empate. El equipo dirigido por Fernando Nogara no pudo mantener su ventaja sobre Argentina y se dejó empatar a los 90 minutos para el 1-1 final.

Ricardo Gareca, técnico de la selección absoluta, estuvo en las tribunas y dio sus impresiones sobre el encuentro.

"Para mí fue un arranque positivo. Argentina siempre es complicada. Me gustó la Selección Peruana Sub 20. Tiene cosas interesantes. En líneas generales me dejó conforme. Es un punto importante para que el equipo moralmente este bien. Lo importante es que no se perdió", comentó.

El 'Tigre' explicó el empate sobre el final: "Hay que tener en cuenta que Argentina tiene valores importantes. Lamentablemente no se pudo aprovechar ese hombre de más. Hubo tres bajas importantes por distintas razones y eso no facilita llevar a cabo lo planificado. Fernando tuvo que gastar cambios muy rápido".

"No fueron problemas físicos, fueron problemas de nervios. Ellos se preparan de la mejor manera, pero son jóvenes y los nervios juegan malas pasadas", agregó el técnico de la Selección Peruana.

