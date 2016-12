George Forsyth al dejar Alianza Lima: 'No me comí goles, no sé qué quieren'

El arquero George Forsyth afirmó de que nadie de Alianza Lima lo llamó para renovar contrato por lo que prácticamente cierra su ciclo en Alianza Lima. Eso sí, no cree que la razón sea por un aspecto deportivo.

“Futbolísticamente en las estadísticas me fue muy bien. De los puntos que hizo Alianza, no sé, creo que fueron 63, yo hice 44. Una cantidad importante de puntos. No me he comido goles. No sé qué es lo que quieren”, señaló el meta a Depor.

George Forsyth agregó que “a veces no se reconoce el trabajo de uno” y a partir de ahora analizará ofertas de otros equipos. No se le desanima la idea de jugar fuera de Lima, como cuando defendió la camiseta del Atlético Universidad en 2003.

El arquero de 34 años deja Alianza Lima luego de un ciclo de 8 años en los que el equipo llegó a dos finales del Descentralizado. También fue el arquero titular del último equipo blanquiazul que salió campeón nacional, en la campaña 2006.

Alianza Lima, cuyo técnico es el uruguayo Pablo Bengoechea, se quedó en el arco con Leao Butrón y Daniel Pietro. El primero de ellos acabó como titular y renovó su contrato por una temporada más.

