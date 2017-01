Mientras que Alianza Lima se frota las manos ansiosos de cerrar su pretemporada en Chincha junto a Pablo Bengoechea, el portero George Forsyth mastica su bronca en Lima luego de que el club al que le entregó sus mejores atajadas hace más de 15 años le cerrara las puertas para continuar su carrera.

Por supuesto, el meta representaba a los míticos futbolistas que le entregó al club íntimo hasta cuatro títulos. Pero ni siquiera esos galardones fueron suficientes para que la nueva administración blanquiazul lo tome en cuenta para la temporada 2017.

“Yo siempre tuve buenos años con el club, a nivel profesional. No figuré en los planes de Alianza Lima para este año y fue bastante raro. Yo esperé hasta el último a que el equipo me llame y nunca pasó. Hay personas que no les gusta mi presencia y que siga resaltando”, dijo George Forsyth a Depor.

A pesar de esta situación, el también fanático de Alianza Lima se aferra al club y dice que continuará en la institución ejerciendo labores de fiscalización (como años atrás): “Por ahora estoy enfocado netamente en la representación laboral ante INDECOPI en la junta de Acreedores de Alianza Lima. Sé que desde esa función fiscalizaré correctamente la nueva gestión”.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

El ex jugador de Atlanta de Italia negocia su llegada a Juan Aurich. Las conversaciones con el cuadro chiclayano van encaminadas, reconoce. Por supuesto, la idea le seduce porque, a sus 34 años de edad, se siente con la capacidad de liderar un grupo rodeado de jóvenes.

“Hay acercamientos con Aurich. Es una buena institución. Tengo varios compañeros y me agrada la idea de estar en este equipo. En los próximas horas se definirá todo”, concluyó Forsyth.

