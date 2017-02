George Forsyth a Zevallos y directiva: "No son hinchas de Alianza, son de Cristal y están ahí"

George Forsyth ya no juega en Alianza Lima, pero igual sigue pendiente de cada paso que da o deja de dar el equipo de sus amores. Como hincha, es también el primer crítico y todos sus reclamos apuntan hacia la misma dirección: Gustavo Zevallos y la directiva íntima.

Esta vez el 'Ken' volvió a disparar contra los que el considera culpables de su no continuidad en Alianza Lima y dijo que ni siquiera son hinchas del club, los señaló como seguidores de Sporting Cristal.

"No es Alianza, son las personas que están ahora en Alianza, no tienen idea del pasado, la historia, la cultura. Son hinchas de otro equipo, son hinchas de Cristal y están ahí. No puedo culpar a Alianza, sino a personas", dijo el 'Ken' en Ovación al explicar su no continuidad en el club.

Asimismo, el arquero dijo que todo esta política de las administraciones no funciona, denunció que en vez de disminuir la deuda íntima ha aumentado en los 5 años con administradores temporales.

"Si en 110 años de historia se acumuló una deuda de 40 millones, no puede ser que en 5 años se haya aumentado en 30 millones. Está demostrado que esto no sirve, las administraciones van cobrando más de 6 millones en sueldos, mientras que los acreedores solo han cobrado 1 millón. Esto es un fracaso", aumentó.

"Al plantel le deseo lo mejor, soy hincha. Bengoechea me llevó a mí a la selección, es raro que digan que no me quería en Alianza si él siempre me convocó, pero así se maneja esta gente", concluyó.

