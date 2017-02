Germán Leguía: "César Vento no quiere a Roberto Chale en Universitario"

Germán Leguía, ex Gerente Deportivo de Universitario de Deportes, no se guardó nada y reveló que César Vento, actual Gerente General, no quiere a Roberto Chale como técnico del primer equipo.

"Vento quería sacar a Roberto (Chale) de la 'U'. Ellos no lo querían e iban a traer a un entrenador venezolano. Vento no lo quiere. Se quedó por la presión que le hicimos. Ellos no van a decirlo, pero sus contratos no son nada buenos. Desde acá les digo que se den cuenta quiénes son Universitario, ellos no lo son", sotuvo Leguía a RPP.

Además, el directivo y exjugador de Universitario de Deportes aseguró que es Gremco quien maneja el club y no el administrador Carlos Moreno.

"Yo sé que es Gremco (quien ve las riendas del cuadro de Ate), no es (Carlos) Moreno ni nadie, ahí manda Gremco. Los nombró contra todo a una empresa que ni siquiera Moreno es dueño de ella. Todo a la mala", agregó.



