Germán Leguía sobre Kevin Quevedo: "Solo está jugando porque Pajoy está lesionado"

¿Cómo Universitario de Deportes dejó ir a un jugador como Kevin Quevedo? Es la pregunta que todos se hacen luego de que el atacante de apenas 20 años marcara cuatro tantos en la goleada de Alianza Lima por 7-2 sobre Juan Aurich.



Germán Leguía, ex Director Deportivo del cuadro crema, volvió a explicar la situación.

"Mi plan era que Kevin Quevedo se quede en la 'U', incluso desde mayo del año pasado veníamos conversando con su padre, sin embargo nos pusieron una serie de trabas y cláusulas. Pero, el tema era claro, él ya tenía interés en arreglar por Alianza Lima y finalmente se fue. Lamentablemente, en el fútbol peruano no hay forma que los clubes se puedan proteger. Acá la 'U' pagó derechos de formación", dijo Leguía en RPP.

Además, reiteró que Kevin Quevedo solo renovaría contrato si le prometían titularidad. "Nos pidió ser titular para firmar por la 'U' y no creo que en Alianza haya arreglado de esa misma manera. Hay que ser realistas y acá el chico está jugando porque Pajoy está lesionado".

"A mí siempre me gustó Quevedo, sobre todo cuando jugaba por el centro del área y no tanto por los costados, pero hubo entrenadores en la 'U' que no tenían la misma idea. Por ejemplo, a Silvestri y Chirinos nos les gustaba, pero ojalá le vaya bien", agregó.

Sobre la crisis que atraviesa Universitario de Deportes, finalizó: "Pienso que Vento y Moreno deberían irse. En la 'U' ya había un equoo base y vestuario definido que bien pudo lograr el título el año pasado pero, ahora con la llegada de jugadores con diferentes estilos, todo lo trajo abajo. Simplemente Vento está demostrando que de fútbol sabe lo que yo sé de alpinismo".

