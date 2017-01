Hansell Riojas sobre refuerzos de Universitario: "El año pasado Vallejo parecía una selección, y bajó"

Llegó en silencio a Alianza Lima, pero de a pocos Hansell Riojas se viene ganando un espacio en el ‘11’. Su entrega en la pretemporada le llenó los ojos a Pablo Bengoechea. Igual, el ‘Avioncito’ no se confía: sabe que solo es el comienzo y quiere sacarse la espina del descenso con César Vallejo.

¿Es un mérito que el técnico te ponga ya en el ‘11’?

En este equipo hay muy buenos zagueros. Yo trabajo a conciencia para ganarme un puesto, y espero mantenerme así hasta el inicio de la temporada.

El DT confía mucho en ti.

El profe sabe lo que puedo rendir. Me conoce bien y confía en mi trabajo. Él me llevó a la selección y ahora me pidió para Alianza Lima.Tengo que retribuirle toda esa confianza, dando lo mejor de mí cada vez que juegue.

Junto a Araujo y al ‘charrúa’ Godoy le darán un bonito dolor de cabeza a Bengoechea.

Habrá una sana competencia, pero el profe habló con nosotros y nos dijo que está a gusto con lo que rendimos. Nos dijo que los tres somos titulares.

Tras el descenso con Vallejo, ¿ahora vas por el título?

Estoy buscando mi revancha personal, sé lo que puedo dar. Lo de 2016 está enterrado. Hoy apunto a metas grandes, como ser campeón con Alianza y, además, volver al exterior.

¿Estás ansioso por el clásico?

A Universitario hay que ganarle siempre. Se armó muy bien, pero eso no le asegura nada. El año pasado Vallejo parecía una selección, y bajó. Así que ellos no la tendrán fácil paracampeonar.

Alexander Bustillos

abustillos@depor.pe

Desde Chincha

