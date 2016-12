Después de varios años en el fútbol, Irven Ávila tuvo su primera oportunidad de salir al extranjero en el 2016; sin embargo no estuvo ni cerca de ser lo que él siempre había soñado. El peruano no tuvo continuidad en la Liga de Quito y hoy lucha por regresar a Sporting Cristal.

Ávila señaló que no piensa regresar al fútbol ecuatoriano porque no le pagan y destacó que el nivel del fútbol peruano está por encima que el del balompié norteño.

“Estoy tratando de resolver mi futuro, tengo contrato aún allá seis meses más, pero por un tema económico no me gustaría volver allá, hablé con Cristal, con la Agremiación y la idea mía es no volver hasta que me paguen lo que me deben”, dijo el ‘cholito’ en Radio Ovación.

En Ecuador físicamente nos llevan ventaja, pero técnicamente, somos mejores. Jugué 16 partidos, en dos no salí en lista. No tuve goles, solo hice uno en el último partido. El equipo no lo pasa bien, y eso influye en que uno no termine de adaptarse, pero yo cumplí con lo que el equipo me pedía. En Liga se equivocaron pensando que yo llegaba como salvador. Yo no soy salvador de nadie”, complementó.

Asimismo, Irven Ávila dio detalles de la distante relación que llevaba con el técnico e ídolo de la Liga de Quito, Alex Aguinaga.

“Yo desde que llegue nunca conversé con Aguinaga, no le pedí tampoco explicaciones cuando decidió no tomarme en cuenta, traté de llenarle los ojos nada más. Si por mí fuera, yo ya estaría en Cristal, conversé con los dirigentes, si me dicen que me quede, yo no tendría problemas”, culminó.

