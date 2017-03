A todos los que nos gusta el fútbol y alguna vez hemos apostado, hemos sufrido cuando un partido nos malogra la jugada perfecta. Coki Gonzales, periodista de Negro y Blanco, sufrió fue uno de los que sufrió en esta fecha de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: ¡un gol de James Rodríguez evitó que ganara 817 soles!

Coki jugó en su cartilla de Te Apuesto los cinco partidos de Eliminatorias sudamericanas. Inclusive, su apuesta era muy arriesgada: lo hizo por tiempos, lo que eleva la cuota. Por ejemplo, en el partido entre Perú vs. Uruguay le fue al empate en el primer tiempo y local en la etapa complementaria. Ese resultado, solo pagaba 6 soles.

Y se cumplió. También le ligó el Local/Local de Bolivia vs. Argentina, Brasil vs. Paraguay y Chile vs. Venezuela. Sin embargo, el partido entre Ecuador y Colombia terminó perjudicándolo: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado anotaron los tantos en el primer tiempo y 'huequeó' su cartilla.

James Rodríguez: entérate cómo el colombiano le malogró la apuesta a Coki González La jugada que jugó en contra de Coki Gonzales (Captura de Whatsapp)

¿Y cuánto apostó Coki Gonzales? Apenas 3 soles. ¡Para no creerlo! Los resultados por los que había jugado sumaban una cuota de 272 soles y hubiese sido un excelente ingreso solo viendo fútbol. ¡Increíble!

