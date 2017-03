Jesús Álvarez anunció su retiro y contó anécdota: "Sampaoli me dijo que no servía para el fútbol"

Tras hacer la pretemporada con Sport Boys y enfrentar al Chapecoense en la 'Noche Rosada', Jesús Álvarez anunció su retiro del fútbol profesional. En ese contexto, el defensa contó una curiosa anécdota con el técnico argentino Jorge Sampaoli.

"Me dijo que no servía para el fútbol. Es una anécdota chistosa. Él me hizo debutar en Bolognesi ante Universitario", contó el 'Chasqui' entre risas a Gol Perú.

"Yo me estaba dedicando al mundo de las ventas en ese momento, en 2014, y llego a prueba a Bolognesi. Físicamente no estaba en mis mejores condiciones. Estuve como un mes trabajando con él y se me acerca y me dice: 'Jesús no sirves para el fútbol'", explicó Jesús Álvarez, quien incluso llegó a jugar en la Selección Peruana.

¿Logró hacerlo cambiar de opinión? Sí. "Después él me lleva a Cristal y me hace la invitación para ir al extranjero, pero decidí no seguirlo".

Jesús Álvarez aseguró que deja el fútbol profesional para más tiempo a su familia. "Es una noticia que se pensó. Era momento de colgar los chimpunes".

