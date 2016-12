Joazhiño Arroé: 'Es jodido pasar fiestas y no saber dónde voy a jugar'

Cuando te diriges al buscador de Youtube y tipeas Joazhiño Arroé, ninguno de los cinco primeros videos está relacionado a sus mejores jugadas. Hace 5 años, no pasaba eso. Ahora, sucede todo lo contrario: dos de ellos son el lamentable suceso que vivió en el 2013 cuando Frank Rojas, futbolista de Pacífico, que le partió la tibia y peroné y lo dejó sin jugar mucho tiempo.

Sin embargo, Joa’ ya no quiere saber más del tema. Él ya lo superó. “Las lesiones no marcaron mi vida, sino la de los demás”, argumenta con voz del sepultado suceso. El habilidoso jugador que en algún momento ilusionó a muchos hinchas, ahora está lejos de firmar su renovación con San Martín y a la expectativa de arreglar su futuro cercano.

“Estoy viendo con mi representante el tema. En San Martín no hemos cerrado nada. Es jodido pasar fiestas así y no saber a dónde iré a jugar. Espero resolverlo pronto”, explica Joazhiño Arroé a Depor. El jugador sabe que la situación no ha sido la más óptima en San Martín, equipo en el que no pudo adecuarse a las exigencias de José ‘Chemo’ Del Solar en el 2016.

Haciendo memoria, se recuerda que a inicios de año, ‘Joa’ estuvo sin opciones de firmar con algún club y recién en abril, una invitación para entrenar en san Martín le salvó el año. Se puso el buzo y no dudó dos veces en ponerse a punto para cerrar con ellos. ‘Chemo’ le dio la oportunidad; sin embargo, en el Descentralizado tuvo pocas oportunidades de sumar minutos.

“No tuve ningún problema con ‘Chemo’. Siempre he dicho que es un buen técnico y seguiré manteniendo mi posición a pesar de no haber tenido muchas opciones de jugar en San Martín”, argumenta *Joazhiño Arroé. “Yo llegué en abril y sin pretemporada. Me costó porque ya varios estaban con partidos encima. Necesitaba un mes y medio para ponerme físicamente”, agregó.

Fueron un total de 9 partidos los que Joazhiño jugó con la camiseta santa. En todas ellas, fue tomado como una pieza de recambio desde el banquillo de suplentes. Arroé admite que mucho tuvo que ver la posición en la que jugó. “Hablé con el ‘profe’, para que sepa en que posición yo jugaba mejor y cuando me entendió, yo empecé a tener más minutos”, agrega.

EL FUTURO MEDIATO: JOAZHIÑO ARRÉ QUIERE UNA OPORTUNIDAD MÁS EN SU CARRERA

Los golpes en la carrera de ‘Joa’ han sido en diferentes grados. Cuando llegó al pico de rendimiento en Alianza Lima, decidió seguir en Sporting Cristal y sufrió una lamentable lesión que lo dejó mucho tiempo fuera. Sus números fueron de más a menos: en los últimos 4 años, apenas ha disputado 35 partidos. Ahora, el futuro lo mira con otros ojos.

“Las lesiones graves me alejaron de la continuidad que yo quería tener. Ahora me interesa jugar todos los minutos posibles. Soy el jugador que soy y no se me ha dado las chances. Necesito jugar y saber que estoy de vuelta con los sueños prendidos de llegar a ser un gran futbolista. Siempre lo he querido ser”, admite.

Antes de colgar el teléfono, Joazhiño Arroé quiere matar los fantasmas de las lesiones que parecen ser el tácito compañero de su CV. Ya no más. El mediocampista creativo admite que muchos creen que está ‘roto’ o derrotado. Lo cierto es que tiene muchas ganas de callar bocas.

“Las lesiones no marcaron mi vida, sino la de los demás en cómo me ven las personas. Yo soy consciente de que superé las dos lesiones que tuve al 100 por ciento. Algunos dirigentes o técnicos cambiaron su perspectiva y confianza. Las pocas chances que tuve se han encargado de dar una perspectiva falsa los demás. Los que están dentro y que me ven a diario saben que no es así. Gracias a Dios, ese talento que me dio lo mantengo. Solo quiero tener una chance, ahora que tengo 24 años, sé que todavía puedo. Estoy a la espera de conseguir equipo”, finalizó.

