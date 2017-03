Johanna Cubillas: "Mi sueño es ir a Fox Sports o ESPN"

Para entrar al mundo de Johana Cubillas, no basta con enviarle un mensaje directo por Instagram. Hay que plantearle la nota, contarle de qué se trata y pactar hora y lugar. Lo normal, antes que lo usual. Y sí, todo al detalle. Como se maneja y le gusta pintar su futuro: “El próximo chico del que me enamore, será para casarme”.



La ‘Nena’ se acerca a los 27 años. El mismo tiempo que ha sabido sobrellevar el peso del apellido Cubillas. Para bien, se graduó en dos carreras y sueña con los pies en la tierra. Y para mal, aguanta las críticas. “No soy hijita de papá”, se defiende.



Por tu sangre, ¿fue una obligación que te gustara el fútbol?

Tuvo mucho que ver. Mira, terminé mi carrera de Periodismo Deportivo en diciembre y, pese a que no trabajo en un medio ahora, sigo ligada comentando de fútbol en mis redes sociales. Es lo que me gusta y me apasiona.



¿Con el fin de ser una especie de líder de opinión?

Hoy trato de disfrutar lo que hago, el contacto con la gente que me sigue y saber si les gusta o no mi forma de comentar. Si soy líder de opinión, se podrá saber con el tiempo.



No ocultas tu hinchaje por Alianza. ¿Eso ha sido una traba para tu imparcialidad?

Bueno, antes solo era hincha de un equipo. Pero ahora, que soy periodista, me tomo más tiempo para pensar. Incluso, juzgo cada vez más a Alianza Lima. Y si, por ejemplo, la ‘U’ hace algo bien, no dudo en reconocerlo.



A todo esto, ¿recuerdas tu primera vez en un estadio?

Claro, tenía ocho años. Mi papá trabajaba en el IPD y nos regalaba entradas para ir a Matute. Fui con mi hermano Augusto, mi primo y un amigo. La pasé increíble. Es más, casi todo lo que sé de fútbol es por mi hermano, no por mi papá.



Mira tú. Cualquiera pensaría que tu influencia directa sería tu papá.

Mi relación con mi papá siempre ha sido buena, pero él viajaba a cada rato. Yo vivía con mi hermano, y si tengo que decir de dónde viene mi pasión por el fútbol, es por él.



¿Extrañabas la figura paterna?

No, porque siempre estuvo ahí. A lo lejos, me llamaba siempre. Se perdía mis cumpleaños, pero me mandaba regalos. No puedo quejarme.



Teófilo Cubillas se había despedido ante toda la hinchada blanquiazul en 1986, pero regresó a las canchas luego de la tragedia. (USI) Teófilo Cubillas en 1986 (USI)

¿Y en qué momento, a nivel mediático, te diste cuenta de que eras la hija de Teófilo Cubillas?

En el colegio. Mis amigos eran hinchas de Alianza y, cuando mi papá iba a recogerme, todos se emocionaban. En Primaria, hice una fiesta en mi casa y mi papá le regaló camisetas y pelotas firmadas a todos.



Esa es la parte linda, pero ¿cómo te sientes cuando te dicen “ella es hijita de papá”?

Me da risa. Nadie sabe que fui la primera de mi carrera, tanto en Administración de Empresas como en Periodismo Deportivo. Siempre me mantuve en el décimo superior, y nadie ha visto cuando me mataba estudiando para mis exámenes. Mi papá no movía un dedo.



¿El apellido te ha dado más de lo que te ha quitado?

El apellido te abre muchas puertas, pero también te las cierra. La gente menosprecia todo lo que hago por el simple hecho de creer que mi papá hace todo por mí. Y las cosas me las gano con mi esfuerzo.



¿Y por qué estudiaste primero administración?

Porque me gustan los negocios, lo heredé de mi mamá. Ella es súper independiente y administra hoteles. Me encantó y decidí seguirle los pasos. Tengo mi marca de ropa y estoy metida en varios proyectos.



¿Y no has pensado en relacionarlo con el fútbol?

En algún momento, me encantaría. Y si es con Alianza, mejor. El fútbol es como mi salida, mi relajo. No lo veo tanto como ‘chamba’, por ahora.



¿Te ves más como empresaria que periodista?

Mira, hace poco estuve cerca de irme a Buenos Aires para trabajar como periodista. El periodismo argentino me parece el mejor de Latinoamérica. Al final, decidí quedarme porque la situación económica allá no es buena.



Entonces, ¿tu sueño es trabajar en Fox Sports o ESPN?

Sí, me encantaría. Tengo amigos ahí que me dicen “acá la romperías”, pero no es fácil entrar. Prefiero crecer como empresaria aquí y probar más adelante. De paso, sin preocuparme por el dinero.



Johanna Cubillas es periodista deportivo (Eddy Lozano) Johanna Cubillas es periodista deportivo (Eddy Lozano)

¿Y aquí no te han llamado de los realities?

Uf, de todos, pero no va con mi estilo de vida. No la hago, odio que la gente se meta en mi vida. Me acuerdo que me tiraban sumas, como cheques en blanco, pero no acepté. Y eso que tengo amigos ahí.



¿Y ellos no intentaron convencerte?

¿Mis amigos? No, ellos son buena gente (risas). Es que es un mundo del que ya no hay salida. Y no es fácil, sino a ver intenta comer lechuga y tomate todos los días. Son sacrificios.



Y con la gran cantidad de fans en tus redes, ¿nunca nadie te invitó a salir? Porque varios no se explican que estés soltera.

Sí, me escriben de todo. Mensajes bonitos y de los otros (risas). Estoy sola hace dos años. Es que paro viajando, mi ritmo de vida no me permite estar con alguien. Y solo tuve cuatro enamorados.



¿Y te llevas bien con tus ‘ex’?

Sí, con todos. Y si yo termino con alguien, no vuelvo. Soy tajante. Además, termino y borro todo. Si revisas mis redes, no vas a encontrar ningún comentario y menos una foto.



¿Has llorado por amor?

Uf, claro, soy un mar de lágrimas. Por mi segundo enamorado he llorado un montón. Era demasiado bueno y yo no estaba segura de lo que sentía, así que le terminé y luego me arrepentí. Aunque yo lloro un día entero, luego me voy a entrenar y se me pasa.



Intuyo que eres muy, pero muy detallista.

Sí, mis amigas me dicen “relájate, Johana”. De verdad, de todos los regalos que te imaginas, yo he regalado todos.



¿Y te han devuelto lo mismo?

Recuerdo que Juan Pablo, el tercero, se iba de viaje a Europa y me hizo un CD con las diez canciones que nos identificaban. Me puso “para la neni más linda”. Igual todo se fue al tacho, porque durante el viaje terminamos.





¿Y te han traicionado?

Que yo sepa, no. Además en qué momento si paraban todo el día conmigo (risas). Aunque igual, los hombres son ‘caletas’, pero yo todas me las sé. Conozco bastante a los hombres.

Siento que estás en la etapa de que el próximo que venga, será con el que te quedes, ¿Puede ser?



Tal cual, por eso debo elegir bien. Me veo con familia, quiero tener una parejita y que mi hijo sea futbolista . Desde ahora te lo digo, que se agarre ‘CR7’.



Si quiero definirte en una palabra, ¿sexy está bien?

Yo diría que soy coqueta, lo aprendí de mi papá. Pero antes de eso soy súper familiar, súper amorosa, inteligente y buena persona. Jamás podría herir los sentimientos de otra persona. Así me considero. Ya pasé la época en que salía de juerga a cada rato, eso ya quedó atrás.



