Los 'Jotitas': diez años de una recordada generación 

Juan José Oré sigue entrenando a las menores de Perú, pero ‘Jotitas’ solo son ellos. Un 4 de marzo de 2007, la Selección Peruana Sub 17 obtuvo un triunfazo ante Brasil, en su debut en el Sudamericano. Una gran diferencia respecto de lo que vive el plantel actual en su categoría.



Para la historia



Semejante victoria solo podía ser el inicio de algo grande, y los ‘Jotitas’ no solo pasaron al hexagonal final, sino que clasificaron al Mundial de Corea, en el que cumplieron un papel histórico: llegaron a cuartos.



Reimond Manco, escogido mejor jugador del Sudamericano, fue la figura de la generación que le devolvió la ilusión al pueblo peruano con respecto a un futuro prometedor, que evidentemente no llegó.

Reimond Manco se inmortalizó con la frase 'Lo justo tío Pacori', por William, coordinador de menores en Alianza Lima.

Una gran diferencia

El contraste de ese equipo con los resultados de la Sub 17 actual, en Chile es de terror. 'Jotas Jota' Oré, lamentablemente, pudo repetir una campaña similar. El hincha es el que más lo sufre.



El trabajo de menores en el Perú aún es deficiente y no alcanza para volver a participar en un Mundial. Ese equipo (al que Oré llegó faltando un mes para el torneo) fue un premio de lotería en medio de nuestra desorganización. ¿Hay alguna lección? Que lo logros se disfrutan, pero no duran sin trabajo. A recordar y reflexionar.

'Jota Jota' Oré en el preciso momento de la clasificación al Mundial Sub 17.

¿Qué es de sus vidas?



Lastimosamente, son muy pocos los 'Jotitas' que han trascendido en el fútbol profesional. Reimond Manco debutó en la selección mayor y fue vendido al PSV en 2008, pero no pudo mantenerse. Él y Pedro Gallese son los únicos de ese plantel que juegan en el exterior actualmente.



La gran mayoría de la Selección Peruana Sub 17 en 2007 se estancó entre la Copa Perú y la Segunda División. Incluso, algunos ya se han retirado del fútbol. Lastimosamente, no se pudo mantener a una gran generación que, literalmente, cayó del cielo.

Nombre Debut en Primera Último club ARCE , Juan 2008 Unión Tarapoto (Segunda) ÁVILA , Irven 2008 Sporting Cristal (Primera) BAZALAR , Alonso 2008 Juan Aurich (Primera) CALDERÓN , Manuel 2008 Alianza Atlético (Primera) COAVOY , Erick 2008 Cienciano (Segunda) CORREA , Gary 2007 U. San Martín (Primera) DE LA CRUZ , Yovic No debuta Retirado DUARTE , Néstor 2007 UTC (Primera) GALLESE , Pedro 2008 Veracruz (Primera México) HERMOZA , Éder 2008 Sport Huancayo (Primera) HERNÁNDEZ , Jairo 2010 Minero Gálvez (Copa Perú) LA TORRE , Christian 2006 José Arguedas (Copa Perú) MANCO , Reimond 2007 Zamora FC (Primera Venezuela) MOLINA , Anthony 2008 U. San Martín (Primera) MUÑOZ , Joseph 2008 Cienciano (Segunda) RUÍZ , César 2008 Sport Huancayo (Primera) SALAZAR , Bryan 2007 Fuerza Minera (Copa Perú) SALAZAR , Ernesto 2016 Unión Huaral (Segunda) SÁNCHEZ , Daniel 2008 Sport Loreto (Segunda) SÓCOLA , Jersi 2010 Retirado TRUJILLO , Luis 2007 Sport Huancayo (Primera) ULLOA , Víctor No debuta Alfredo Salinas (Copa Perú) ZEVALLOS , Juan 2008 Hualgayoc (Copa Perú)

El último acto oficial de los 'Jotitas' fue en su visita a Palacio de Gobierno el 4 de setiembre de 2007

