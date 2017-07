Universitario de Deportes corre el riego de recibir una sanción. No cumplió con los pagos de derechos de formación a la San Martín por los exjugadores cremas Álvaro Ampuero y Juan Diego Gutiérrez. Todavía no hay un veredicto y Juan Aurich alzó su voz de protesta.

El delegado del club chiclayano, Alberto Alva, reclamó que los cremas reciben un trato distinto por parte de las autoridades del fútbol peruano. El dirigente norteño sostuvo que su institución fue sancionada con la pérdida de un punto con prontitud.

Universitario sobre deuda por derechos de formación de Ampuero: "Si pagamos, nos vamos presos"

"Me llama mucho la atención que siendo el caso de Juan Aurich más reciente que el de Universitario, la Cámara no solo nos exige que paguemos sino que ya nos quitaron un punto en el campeonato, mientras que en la 'U' no sale la resolución por pérdida de puntos", indicó Alva en Radio Ovación.

El directivo del 'Ciclón' agregó que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas no notificó al Juan Aurich. "Simplemente de un momento a otro nos dijeron que perdimos un punto, pero yo me pregunto por qué no actuaron con la misma celeridad con el caso de la 'U'", apuntó.

En diálogo con Depor, el gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortencho, reconoció que sí existe una deuda por Ampuero. Sin embargo, explicó que la única forma en que su institución cumpla es a través del proceso concursal. De otro modo, sería ilegal.

