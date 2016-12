Oblitas sobre puesto 19 en ranking FIFA: 'Sería cínico decir que es una mejora'

Juan Carlos Oblitas habló sobre la Selección Peruana y de su ubicación en el puesto 19 del ranking FIFA. El gerente deportivo de la FPF dijo que el puesto que hoy ocupa la bicolor no es señal de una mejora.

“Sería cínico decir que el ocupar el puesto 19 del ranking FIFA es la muestra de una mejora, ya que los parámetros de la FIFA son complicados. Hubo una época en que México estaba entre los tres primeros lugares; Argentina sigue siendo la selección número 1 y viene muy mal. Pero ante todo, sí nos sirve y nos ayuda a inflar un poco el pecho”, dijo Oblitas en el diario La República.

El extécnico de la bicolor dijo además que no clasificar al Mundial si es un fracaso pero que es importante considerar el trabajo que se realiza durante la Eliminatoria.

“Cuando no clasificas a un Mundial sí fracasas, pero hacerlo no es tan simple. Si es que Argentina no clasifica, es un fracaso gigante; acá estamos acostumbrados a emplear la palabra fracaso para todo. No hay que tener temor, pero una cosa es el cómo”, dijo Juan Carlos Oblitas.

“Si estás en el camino correcto, continúa; si has fallado algo, rectifícalo. Yo creo que estamos en el camino correcto, hay muchas cosas por cambiar pero en lo que selección tenemos prioridades. No podemos cambiar todo, pues tenemos de 30 a 35 años de atraso con otros países de Sudamérica”, añadió.

