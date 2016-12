Juan Carlos Oblitas sobre Jefferson Farfán: “Parece un jugador retirado”

De Jefferson Farfán se ha dicho todo y él no ha dicho nada. Solo actúa fuera de las canchas. Se le ve en las portadas de espectáculo, jugando ‘pichangas’ y disfrutando de la vida limeña. No juega hace más de dos meses luego de su salida de Al Jazira, una liga de poca competencia. Y eso lo llevó a ser relegado de la Selección Peruana. “Parece un jugador retirado”, dijo Juan Carlos Oblitas.

“Lo que he conversado con él y ambos coincidimos es que realmente es una lástima, un desperdicio para la selección peruana no contar con Jefferson Farfán, que es uno de los jugadores más talentosos que tenemos en este país en los últimos años. Él ha entrado en la espiral del espectáculo, del Twitter. Parece que Jefferson no se ha dado cuenta que tiene para jugar 5 años más en un gran nivel y esa es la bronca que me da a mí”, dijo Juan Carlos Oblitas a El Bocón.

Todo esto, colmó a Ricardo Gareca y el DT de la Selección Peruana decidió borrarlo de sus convocatorias, según agregó ‘El Ciego’. Asimismo, Oblitas se declaró admirador del juego de Jefferson Farfán, desde que el futbolista tenía 18 años y era cuestionado por su poco gol con Alianza Lima.

En ese contexto, Juan Carlos Oblitas catalogó a Jefferson Farfán como un “jugador recuperable”. Para ‘El Ciego’, el ex Schalke 04 puede volver a Europa, jugar en una liga competitiva y aportar a la Selección Peruana.

Por otro lado, Oblitas se dio tiempo para hablar del sistema disciplinario impuesto por Ricardo Gareca. Por supuesto ‘El Tigre’ no está dispuesto a aguantar pulgas, tal y como lo hizo con Luis Advíncula, a quien se le vio en una discoteca limeña previo a un partido de Eliminatoria.

“Luis Salió a disculparse públicamente y fue una idea suya, fue totalmente honesto. Cuántas veces hemos recalcado el tema tolerancia cero y la tolerancia cero se terminan yendo al carajo, ¿no? Preferible es no hablar de tolerancia cero y, simplemente, hablar de responsabilidad y asumir cuando se falla y listo, se acabó, la vida continúa”, concluyó Juan Carlos Oblitas.

