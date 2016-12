Juan Jayo: 'Viví momentos muy duros como técnico de Alianza Lima'

A cinco días de acabar el año, Juan José Jayo aún no sabe si seguirá en el comando técnico de Alianza Lima. Pero, en charla con Depor, analizó la experiencia que le tocó vivir en 2016, como técnico de los grones.

¿Cómo analizas tu primer trabajo como técnico de Alianza Lima?

Desde el punto de vista profesional, muy buena. Fue una etapa importante en mi carrera y me dejó muchas enseñanzas.

Ahora, seguro, ya entiendes a los DT que te dirigieron.

Claro, y de todos rescaté lo más importante. Quizá conmigo no se dieron las cosas como quería, pero me quedé tranquilo porque aporté lo mejor siempre.

¿Te dolió que el ‘Comando’ te tratara mal en el último partido del equipo?

Yo soy más aliancista que muchos. Alianza es mi hogar y siempre estaré pendiente del club. Jamás le robe un sol y siempre di todo por el equipo.

¿Qué es lo que rescatas de esta experiencia?

Me la jugué por los más chicos y no me defraudaron. Duclós, Cotrina y Garro terminaron de titulares. Atención con ellos.

¿Qué te dijo Pablo Bengoechea? ¿Seguirás en el comando técnico?

Conversamos y, la verdad, estoy seguro de que hará una gran campaña. Aún no renové, sigo analizando mi continuidad.

Si se diera el caso, ¿volverías a asumir la dirección técnica del equipo? No lo sé. Viví momentos muy duros. Mi familia sufrió mucho, pero yo estoy tranquilo. Es que asumí el cargo en un momento difícil. La verdad no sé si volvería a hacerlo.

¿Cuál es el mensaje para el hincha que sueña con el título en el 2017?

Al hincha de verdad, que tenga paciencia. Para el año 2017 se está formando un nuevo grupo, con la misma intención y el compromiso de campeonar. No será fácil, para eso se está trabajando. Gracias al hincha que apoya.

