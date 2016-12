Juan Reynoso, el mejor entrenador del Descentralizado 2016

Pitazo final. Sporting Cristal se consagra campeón del fútbol peruano y la celebración toma rienda suelta en el estadio Nacional. En otro lado, Juan Reynoso le pide calma a su banca de suplentes, llama a todos sus futbolistas, los consuela y les habla. Saluda a los hinchas de Melgar que viajaron hasta Lima y esperó pacientemente hasta que Carlos Lobatón lenvantó el trofeo. Luego, se retiró con la medalla de plata sobre su pecho.

Fue la primera vez que Juan Reynoso perdió una final, pero eso no le quitó el mérito de ser el mejor entrenador del Descentralizad 2016. Melgar fue el equipo más regular del año, llegó por segunda vez a una final, y, es sin dudas, la mejor versión en la historia del cuadro ‘dominó’. Todo esto empezó desde que el ‘Cabezón’ llegó a tierras arequipeñas hace tres temporadas.

Sin dudas, el mayor mérito de Juan Reynoso fue superar sus propios errores. Melgar empezó de la peor forma el año: con cero puntos en la Copa Libertadores y pobres actuaciones jugando en Arequipa. Cuando todo parecía que lo más saludable era su salida, el ex capitán de la Selección Peruana analizó la situación, decidió admitir sus malas decisiones y empezó a hacer cambios, como separar del plantel a los refuerzos que no dieron la talla que esperaba.

Luego de esta especie de reingeniería con su plantel y nuevas contrataciones desde el arco hasta la zona ofensiva, Melgar fue un relojito en la segunda parte del 2016. El cuadro sureño fue el mejor de las Liguillas y pasó de casi pelear el descenso a estar a unos puntos del primer lugar de la tabla. En los play off no perdió ninguno de sus partidos, pero no pudo ser campeón.

Un equipo es reflejo de su entrenamiento por la semana, y Juan Reynoso es un pegado al trabajo, y eso se vio en cada fecha con Melgar. Esta vez no tuvo un gol milagroso al último minuto de la final, pero la ‘chamba’ se aprecia cuando vemos a un equipo que juega bien y lucha por cosas importantes. Hablando solo de fútbol, y dejando atrás modales o no, es justo reconocer que es el mejor entrenador del Descentralizado 2016.

