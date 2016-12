Juan Reynoso se pronunció sobre su desplante a Edwin Oviedo [VIDEO]

Todo fue una confusión. Bajo ese argumento se ampara Juan Reynoso al momento de explicar lo que se catalogó un desplante a Edwin Oviedo en plena premiación en el Estadio Nacional. Como se recuerda el DT de Melgar recibió su medalla como subcampeón nacional por parte de las autoridades y dejó con la mano extendida al presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

En una entrevista a TV Perú, Juan Reynoso ofreció su versión de los hechos. Aquí te mostramos los mejores textuales que dejó.

SOBRE EDWIN OVIEDO

- “¿Sabes qué me incomoda? Que hay cosas mucho más importantes que si yo le intenté o no dar la mano, en este caso al presidente de la Federación. Han hablado uno, dos, tres, cuatro días. No tiene mucho sentido redundar sobre lo mismo”.

- “Intento ser transparente. Si yo en algo me equivoqué: en no darle la mano al señor de Movistar. Aprovecho para (disculparme) Y lo voy a hacer personalmente: porque yo no sabía quién era el señor. No me lo habían presentado”.

- “Yo pensé que era un señor que trabajaba en Backus. Y se me hacía de muy mal gusto que alguien de Backus nos entregue la medalla. Esa fue mi primera apreciación. El señor sí me estiró la mano. Yo no escuché si me dijo soy de Backus, soy de Movistar, porque me parece que no lo dijo”.

- “Me puso la medalla. Y ahí pasé sin pensar en nada. La verdad, no vi al señor Oviedo. Pero sí quería remarcar que pensaba que el señor de Movistar era el señor de Backus. Se me hacía de mal gusto en una premiación así”.

SOBRE LA PREMIACIÓN

- Eso sí, nadie lo ha resaltado. Cristal, el año pasado, que quedó subcampeón, se quedó una parte muy corta de la premiación. Y nosotros nos quedamos hasta el final. No hasta que dieron la vuelta olímpica. Pero sí hasta que levantaron su trofeo. Como tiene que ser. Muchos jugadores se querían ir al camarín. Y cuando yo los junto, les comento: “la grandeza es cuando se gana y cuando se pierde. Hoy debemos demostrar grandeza”

SU MOLESTIA

- “Es más, yo ya me había puesto de malas, porque estaban entrando nuestros jugadores de civil para que les den su medalla y no los quería dejar pasar. Entonces, ahí, hubo un corto. Terminaron pasando”.

- “Pero más allá de lo que he comentado, se quedan en la actitud de Juan Reynoso y no la en la actitud de Melgar. Yo acepto parte de culpa. No le di la mano al señor. Le pediré las disculpas personalmente, como corresponde”.

