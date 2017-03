Alianza Lima era el mejor equipo en la década de 1920. Sus grandes figuras como Alejandro Villanueva, el 'Mago' Valdivieso y Alberto Montellanos eran la base de la Selección Peruana. Ellos debían ser los referentes en la Copa América 1929, pero una repentina renuncia cambió todos los planes.

El caos de siempre



La Federación Peruana de Fútbol debatía si la Selección Peruana debía participar en la Copa América 1929. No había presupuesto suficiente para costear el viaje hacia Argentina, así como futbolistas para armar un buen plantel. Alianza Lima dominaba la convocatoria con siete de sus jugadores.



En simultáneo, los mejores jugadores de Universitario de Deportes estaban suspendidos y no podían ser convocados. Juan Bromley, presidente accidental de la FPF hacía diversos esfuerzos para que la Selección Peruana no quede fuera del torneo.

El 19 de setiembre, los futbolistas acudieron al estadio Nacional para iniciar la concentración. Los aliancistas José María Lavalle, Alberto Montellanos, Demetrio Neyra, Julio Quintana Alberto Soria, Juan Valdivieso y Alejandro Villanueva, además del arquero Pardón (Sporting Tabaco) aparecieron un día después.

Fubolistas de la Selección Peruana en el primer día de concentración en cara a la Copa América 1929.

Bye bye, adiós



Para conseguir el dinero, la FPF anunció un cuadrangular amistoso entre Alianza Lima (no confirmó su participación), Circolo Sportivo Italiano, Hidroaviación y Tarapacá. La mañana siguiente, el capitán aliancista (al parecer Jorge Kochoy Sarmiento) asistió a la concentración y retiró a los siete convocados de su equipo.



¿Qué había pasado? En una carta, los blanquiazules explicaron que "nos retiramos del campo de concentración ya que es propósito nuestro no concurrir al Campeonato Suramericano en el que estamos seguir haríamos un papel desairado que afectaría el prestigio del país" en base al poco tiempo de trabajo y presupuesto.

Así, explotó la bomba. La FPF denunció a estos siete futbolistas ante el Comité Nacional de Deportes y los excluyeron de la Selección Peruana, además suspendió a Alianza Lima de cualquier actividad futbolística por el resto de la temporada. Esto generó la renuncia a la presidencia de Juan Bromley, acusado de justificar la actitud aliancista.

El tema Selección Peruana-Alianza Lima fue la gran noticia en esos días.

Muchas voces también acusan al racismo que había en aquella época, y que sufrían los morenos players de Alianza Lima. Esta versión es la que más ha trascendido con el paso de los años, pero que también se aleja de la realidad en contraste a lo que sucedió.

El desorden no termina



Recién el 2 de octubre se confirmó la presencia de la Selección Peruana en la Copa América 1929, que empezaba un mes después. Para completar la lista, levantaron la sanción a Universitario y llamaron a Eduardo Astengo, Alberto Denegri, Plácido Galindo, Jorge Góngora y Mario de las Casas, quien fue presidente por unos días de la FPF durante este lió.

La participación de la Selección Peruana fue un fiasco. En paralelo al incio de la caída del Oncenio de Augusto B. Leguía por el jueves negro, Perú perdió sus tres partidos y regreso a casa en el último lugar con cero unidades. Por otro lado, Alianza Lima hacía giras con otro nombre para tener ingresos económicos.



La bicolor, en ese entonces aún sin franja, necesitaba de los blanquiazules y se levantó el castigo al cuadro de La Victoria. Así, la Selección Peruana participó en el Mundial de 1930 con nueve jugadores de Alianza Lima. Aún así, Perú cayó en sus dos partidos, demostrando que los malos resultados son de toda la vida.

Luego de la derrota ante Paraguay por 5-0, los hinchas se dirigieron a las oficinas de la FPF (en la avenida Tacna) y le tiraron piedras.

