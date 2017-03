El camino para llegar a ser un futbolista profesional puede ser muy largo. Si lo sabrá José Velásquez, defensa de Real Garcilaso, que viajaba desde Langui, su pueblo natal -ubicado en la provincia de Canas- hasta Cusco en un trayecto de tres horas y media cada día. Tal y como hacían los chasquis en el imperio incaico.



Cuéntame cómo hacías para ir a entrenar. Vives muy lejos del Cusco...

Donde yo vivo se llama Langui, a 3 horas y media de la ciudad de Cusco. Desde ahí me iba a entrenar todos los días. Era muy duro para mí. El viaje “me mataba”.



¿Hacías 3 horas y media de ida, entrenabas dos horas, y otra vez el trayecto de regreso? ¡Son unas 9 horas!

Sí, pero, ¿qué podía hacer? Esto es lo que me gusta, y por suerte mis papás me apoyan.



¿Y cuánto gastabas en eso?

20 soles de ida y otros 20 de vuelta. 40 soles cada día, durante 5 días a la semana. Es decir 200 soles semanales.



José Velásquez - Real Garcilaso

¿Cómo así querías ser futbolista, viviendo en un pueblo tan pequeño?

Por mi papá. A él le gusta mucho el fútbol y siempre nos incentivó a mis hermanos y a mí. Más a mí, porque vio que me gustaba más que a mis hermanos. Todas las tardes me llevaba a entrenar.



Tu papá te puso el nombre de José Velásquez, seguro es hincha de Alianza Lima

Sí, justamente eso. A él le gusta el fútbol y no solo yo, todos mis hermanos llevan el nombre José. Mi hermano mayor es Frank José, yo José Junhior y mi hermano menor también es José.



¿Tus hermanos también juegan fútbol como tú?

Claro. Ellos juegan en la Copa Perú en mi pueblo y también han salido a jugar en otras localidades cercanas.



¿Y tú sabes quién fue José Velásquez?

Por supuesto. Un jugador de Alianza Lima. Uno de los grandes.

Este es, a veces, el largo recorrido que debe hacer un juvenil para llegar a ser futbolista profesional. Correr un largo trecho, tal como hacían los chasquis en el imperio incaico. Pero para lo más difícil aún falta. Y José Velásquez lo sabe: el camino rumbo a la consagración será aún más largo.

