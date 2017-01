Kevin Quevedo explicó por qué dejó Universitario para fichar por Alianza Lima

Kevin Quevedo era una de las grandes apuestas de Universitario de Deportes. Sin embargo, el talentoso volante decidió continuar su carrera en la vereda del frente y hoy es refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2017. Las razones las explicó vía Twitter.

"Quedo muy agradecido por el esfuerzo de la directiva actual por querer que me quede en la 'U', pero mi partida no es responsabilidad de ellos", publicó Quevedo, quien en 2016 apenas disputó 36 minutos.

"La decisión la tomé hace varios meses cuando vi que el comando técnico y la directiva anterior de Universitario de Deportes no me tenían en cuenta. Yo solamente quiero jugar y he priorizado eso", agregó.

Yo solamente quiero jugar y he priorizado eso. — Kevin Quevedo Mathey (@KevinQuevedoM) 9 de enero de 2017

Kevin Quevedo juega de '10' y se encuentra concentrado con la Selección Peruana Sub 20 que viajará a Ecuador para disputar el Sudamericano de la categoría.

Es importar recordar que para el Descentralizado 2017, la ADFP solo permite utilizar 3 extranjeros en cancha y exige un total de 4000 minutos en la Bolsa para los jóvenes. Por lo tanto, Kevin Quevedo tiene muchas chances de jugar en Alianza Lima.

