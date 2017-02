Lalo Archimbaud tiene mil historias en la 'pelotita': "Metí puñete por Alianza Lima"

Por Jesús Mestas

Lindas tardes, ‘chocherita’. Te apuesto que cada respuesta de esta entrevista a Lalo Archimbaud la leerás imaginando su inconfundible voz. Sin haber sido nunca futbolista, él ya es parte de la historia de Alianza Lima. Conoce todos sus secretos. Tiene un montón de anécdotas para contar.



Es que hace 45 años que el ‘Tío’ Lalo pertenece al club. Primero externamente,siguiendo al equipo como periodista, y luego ya como parte del departamento de prensa. Conoce –por nombre y los dos apellidos– a varios cracks íntimos desde ‘chibolitos’ y aseguró que varios de ellos lo marcaron. Acá su historia con Alianza, su gran amor.



‘Tío’, toda una vida dedicada al periodismo y a Alianza...

Tengo 45 años como periodista y siempre cubrí Alianza. Al principio rotaba, pero desde 1981 vengo todos los días. Y en el 2000 me contrataron como jefe de prensa. Estoy con el equipo todos los días y tengo muchas historias y anécdotas.



De todos los ‘potrillos’ que viste pasar por el equipo, ¿quién te parece el mejor?

Me hice hincha de Alianza desde chibolito al ver a ‘Perico’ León y ‘Pitín’ Zegarra. Además, fui amigo de los jugadores de esa gran generación del 86 que murió en el Fokker. El ‘Potrillo’ Escobar era extraordinario un espectáculo.



Lalo Archimbaud y mil historias con Alianza Lima 28 años acaba de cumplir su programa radial 'La hora de Lalo' que va por Ovación.

¿Cuántos títulos tienes cubriendo Alianza?

Tengo siete títulos bien ganados. Estuve a ras de cancha en el bicampeonato de 1977 y 1978. En 1997 me fui a Talara; en 2001, transmití el partido para la ‘Salsa de Lalo’; y en 2003, 2004 y 2006 di la vuelta como jefe de prensa.



¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por Alianza?

Apostar mi famosa cabellera en 1997. Gisela Válcarcel me retó a raparme si el equipo campeonaba después de 18 años. Invitó a los jugadores a su programa y Jayo dio el play de honor. Lo hice feliz .

¿Cuál fue el mejor técnico que pasó por el camarín de Alianza?

Hay varios. Marcos Calderón puede ser uno, por su disciplina. El ‘Oso’ no creía en nadie. Y Jorge Luis Pinto también, porque era un ‘guachiman’ y sorprendía a los jugadores en su casa. Pelusso por su pasión y locura para dirigir, y Costas por ser un técnico paternal y carismático.



¿Cuántas veces viste llegar a un jugador de ‘boleto’ a los entrenamientos?

Nunca. Si estuvieron de ‘boleto’ nunca me enteré, porque los de antes, cuando se supone que el fútbol no era tan disciplinado, sabían hacerla. Además, entraban a a la cancha y la rompían. Eso sí, lo que nunca falta en el camarín es la ‘joda’ y la chispa.



¿Ya puedes pronunciar el apellido de Mauro Guevgeozián?

Sí, es Mauro Guev... geo... zián. El goleador siempre me vacilaba cuando me veía. Me decía “a ver, tío, ¿cuál es mi apellido?”, y todos los jugadores me comenzaban a ‘batir’, pero siempre con respeto.



Lalo Archimbaud en una de las tantas entrevistas que le hizo a Mauro Guevgeozián

¿Cómo nace tu estilo de llamar a todos los jugadores por sus dos apellidos?

Es una forma de rendir homenaje a todas las mamitas. Ellas nos dieron la vida y merecen ser reconocidas. Recuerdo que una tarde la mamá de Salomón Libman se me acercó y me agradeció con lágrimas porque mencione su apellido. Me emocionó mucho.

¿Nunca te pusieron el ‘parche’ por ponerle ‘chapas’ a los jugadores?

Gracias a Papalindo, sigo invicto. Hasta ahora nadie me sacó al ‘fresco’ (risas). Soy respetuoso para la joda, mis ‘chaplines’ siempre son positivos. Yo no insulto.



¿Nunca te chocaste con un hinchas crema en la calle?

Muy poco. Más bien, me paran en la calle y me saludan. “Habla ‘cocherita’, ¿cuál es la última?”, me dicen . Hasta gano con los taxis porque no me quieren cobrar. Es un lindo recurso. Seguro que alguna vez me choqué con un faltoso, pero no caigo en el juego.



¿Cuántas veces te ‘trompeaste’ por defender al equipo de tus amores?

Sobrino, yo tengo ‘calle’, tengo ‘esquina’. Soy del famoso barrio El Cuartel Primero de Cercado. Y sí pues, de chico he metido puñete por Alianza (risas).



¿Te molesta cuando te vacilan por tu voz?

No, si es que la ‘chacota’ viene con respeto y de parte de artistas o de mis amigos. Pero hay otros que lucran con mi voz, a esos ya les saqué tarjeta amarilla por mal agradecidos. Y por si acaso, no fuerzo nada. Mi voz es natural, desde que era chico. Mi mamá Rosa me daba la mamadera helada y (risas).



¿Cobras regalías por los que te imitan y los comerciales que hiciste?

Sí, es un ingreso que me ayudó mucho, sobre todo después que me detectaron la enfermedad. Gracias a esos ‘cachuelos’ puedo ‘parar la olla’ y seguir con mi tratamiento.



Va ganando su ‘partido’

El ‘Tío Lalo’ le dio dura pelea al temido cáncer (en su caso, de próstata). Se sometió a quimioterapias y tratamientos que lo sacaron de la ‘cancha’ por seis meses, pero hoy sonríe y sigue alegrando a todos en Matute con su chispa característica. “Papalindo todavía no me quiere arriba”, reflexiona.



¿Cómo fueron esos meses?

(…silencio). Solo mi esposa Soledad Arriarán Gallese, ‘Manzanita’, sabe cuánto sufrí todo ese tiempo. Ella y los míos. En momentos así te das cuenta quiénes son tus amigos. Mucha gente me dio la espalda. Cuando estaba tirado en una cama pocos se acordaron del ‘Chocherita’.



Desapareciste del ambiente un buen tiempo...

La verdad, pensé lo peor. Cuando entre a la sala de operaciones me despedí de todos. Yo pensé que me ‘enfriaba’. La operación duró 5 horas y salí ganador. Papalindo todavía no me quiere arriba.



¿Ya se acabó el ‘partido’ o sigues en tratamiento?

Por ahora le gané el ‘partido’ al ‘cangrejo’, pero quiere la revancha. Debo llevar un tratamiento de por vida. Por eso doy charlas vivenciales para que esos ‘chibolos’ mayores de 40 se hagan sus chequeos y no la pasen mal.



¿Es verdad que Jefferson Farfán te dio una mano en tal difícil momento?

Pocos saben que mi hijo Michael jugó con él en las menores de ‘Muni’. Después de los partidos, llevaba a Jefferson a mi casa para que almuercen. Iba una mancha brava: Carlos Fernández, Martín Tenemás, Jair Céspedes. Después, él se portó bien conmigo.



Dicen que la fama lo cambio. ¿Es cierto eso?

No. Es un chico bien criado y respetuoso. Él, Paolo, Cueva y todos los chibolos que pasaron por Alianza siempre me saludan cuando me ven.



La última, ‘Tío’: ¿Bengoechea sacará campeón a tu equipo?

Comenzó bien el torneo y está demostrando en la cancha que será protagonista. Como hincha de Alianza Lima, espero que sí. Quiero dar mi octava vuelta con el equipo.n

Lalo Archimbaud entrevistando a Jorge 'Mango' Olaechea

UN SUEÑO CUMPLIDO



El ‘Tio’ Lalo tiene cuatro hijos. Lalo, Michael, Luigi y Jean Pierre, quien es futbolista y juega en Aurich. El pasado jueves anotó su primer gol en Primera y se lo dedicó a su ‘viejito’. Antes pasó por la reserva de Alianza, y los primeros equipos de UTC, Coopsol (Segunda) y Ayacucho. “Si me preguntas qué gol grite más, los de Alianza o el de Jean Pierre, te digo que el de mi hijo. Fue el primero de su carrera y me lo dedicó. Para mí es un sueño cumplido. Ojalá, algún día vuelva a Alianza”, dijo.

Lalo Archimbaud y su hijo Jean Pierre, que juega en Juan Aurich Lalo Archimbaud y su hijo Jean Pierre, que juega en Juan Aurich

MARADONA Y FRANCO, POR SU MAMITA



El ‘Tío’ Lalo tiene cinco mundiales: Argentina ‘78, España ‘82, México ‘86, Italia ‘90 y EE.UU ‘94. Fue en el Mundial de México en el que conoció a Diego Armando Maradona y le estrechó la mano. Fue el único periodista que lo llamó por sus dos apellidos y enmudeció la sala de prensa llena de colegas argentinos.



“En el Mundial de España me choteó cuando le pregunte por su apellido materno. ‘Andá, boludo’, me dijo. Voy al Mundial del ‘86 y en el entrenamiento de Argentina le hablé a su viejo y me lanzó su apellido materno. ‘La ‘Tota’ apellida Franco’, me dijo, y me fui”, nos contó.



Luego fue a la conferencia y pidió la palabra. “Lindas tardes, señor Diego Maradona y Franco, por tu mamita”, lanzó Lalo y todos se quedaron calladitos. “‘Eh, boludo, la ‘Tota’ se va a poner feliz cuando le cuente’, me dijo. Al salir me llevaron con él y me dio la mano. Le hice cinco preguntas y me salió una página completa en el diario donde trabajaba”, contó.