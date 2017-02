¿Cómo le ha ido a 'Jota Jota' Oré con la Selección Peruana Sub 17? 

El nombre de Juan José Oré cambió de significado tras su debut como entrenador de la Selección Peruana Sub 17. El plantel de 'Jota Jota', bautizado como los 'Jotitas', clasificó al Mundial del 2007 con Reimond Manco como figura. El ex delantero dirigirá por quinta vez en el Sudamericano de la categoría y espera repetir el plato.

¿Cómo llegó a la Selección?



La Federación Peruana de Fútbol, con Manuel Burga a la cabeza, armó un ambicioso proyecto en el fútbol de menores, enfocado en los futbolistas categoría 1988. El plan empezó en 2004, cuando estos cumplían 15 años, y debía culminar con éxito tres años después.



El argentino Carlos Pavoni, quien como futbolista falló un penal clave de la Copa Intercontinental 1985, no la pasó bien. Tras un aceptable Sudamericano Sub 15 (2004), Perú no superó la primera ronda en el Sudamericano y Mundial Sub 17 (2005) . Como seleccionado Sub 20, supuestamente más consolidados, vivió una película de terror: cero puntos y una lluvia de críticas.

Pavoni y 'Jota Jota' Oré en un entrenamiento previo al Mundial Sub 17 2005, que se jugó en Perú. (USI) Pavoni y 'Jota Jota' Oré en un entrenamiento previo al Mundial Sub 17 2005, que se jugó en Perú. (USI)

Al ganar solo dos partidos entre todas las selecciones menores que tuvo a su mando, Carlos Picerni dejó su cargo a menos de un mes de dirigir a la Selección Peruana Sub 17. Como el tiempo era cortísimo, Juan José Oré, su asistente, quedó en el cargo.



Lo que ni el más hincha de los hinchas imaginó fue que la Selección Peruana Sub 17 clasifique al Mundial de Corea del Sur. 'Jota Jota' Oré se volvió en el hombre más querido del país, y, obviamente, quedó en el cargo como entrenador de las selecciones menores.

Así le fue a 'Jota Jota'



Juan José Oré dirigirá por quinta vez un Sudamericano Sub 17. Tras la espectacular actuación en 2007, lastimosamente, no ha podido repetir algo similar. Incluso, el hexagonal final es aún esquivo. (La última vez que la Selección Peruana superó la fase de grupos fue en 2013, pero el entrenador era Edgar Texeira)



Bajo el mando de Oré en los Sudamericanos y un Mundial, la Selección Peruana Sub 17 sumó 28 de 78 puntos posibles. Esto significa un 35.9% de efectividad, obviamente con la temporada 2007 como su mayor bandera.



'Jota Jota' tiene mejor porcentaje que cualquier entrenador de la Selección Peruana Sub 17, siendo los últimos Texeira (14.8% en 2013), Pavoni (25% en 2005), Hamada (16.7% en 2003) y 'Chalaca' (33.4% en 2001).

Los números de Juan José Oré al mando de Perú Sub 17

Torneo P G E P GF GC Pts. Sudamericano Ecuador 2007 9 3 3 3 12 16 12 Mundial Corea del Sur 2007 5 2 2 1 3 3 8 Sudamericano Chile 2009 4 1 0 3 4 8 3 Sudamericano Ecuador 2011 4 1 1 2 8 9 4 Sudamericano Paraguay 2015 4 0 1 3 4 11 1 TOTAL 26 7 7 12 31 47 28

Reimond Manco es el dirigido más famoso por Juan José Oré. (USI) Reimond Manco es el dirigido más famoso por Juan José Oré. (USI)

Acá le va (mucho) mejor



Juan José Oré también es entrenador de la Selección Peruana Sub 15. Con esta categoría sus logros son mayores: fue campeón del Sudamericano Sub 15 2013 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Está en el cargo desde hace doce años de manera ininterrumpida.

Los números de Juan José Oré al mando de Perú Sub 15

Torneo P G E P GF GC Pts. Sudamericano Bolivia 2005 4 0 1 3 2 9 1 Sudamericano Brasil 2007 4 1 0 3 6 12 3 Sudamericano Bolivia 2009 4 0 1 3 3 9 1 Sudamericano Uruguay 2011 4 1 1 2 3 7 4 Sudamericano Bolivia 2013 6 5 1 0 14 5 16 JJOO Juventud China 2014 4 4 0 0 10 4 12 Sudamericano Colombia 2015 4 1 0 3 4 14 3 TOTAL 30 12 4 14 42 61 40

El entrenador nacional es una pieza clave en el 'plan Centenario' de la Federación Peruana de Fútbol. 'Jota Jota' confía en seguir descubriendo grandes futbolistas, así como darle más alegrías al balompié de menores en nuestro país.