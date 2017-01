¿Cómo les ha ido a los equipos peruanos en las fases previas de Copa Libertadores?

No suele traer un buen recuerdo para el aficionado peruano, los encuentros de las fases previas a la etapa de grupos en la Copa Libertadores. El hincha celeste revive nuevamente la derrota por penales ante el Atlético Paranaense en 2014 y el orgullo del hincha blanquiazul se ve golpeado al recordar nuevamente ese 5-0 en contra ante Huracán en el Alejandro Villanueva.



►Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle se enfrentan por la Libertadores en el Nacional



Deportivo Municipal espera no pasar por una situación similar. El cuadro edil será el primer equipo peruano en debutar en la Copa Libertadores. La meta es llegar a la fase de grupos y, para ello, tendrá que derrotar primero al último subcampeón, Independiente del Valle de Ecuador. Podría convertirse así en el cuarto equipo peruano en la historia, en vencer en una etapa preliminar a la fase de grupos. ¿Cómo les ha ido anteriormente en estas fases a los equipos de nuestro país?



Resultados de cuadro peruanos en fases preliminares de Copa Libertadores



Año Partido Ida Vuelta Clasificado 2005 Chivas ( MEX ) vs. Cienciano 3-1 5-1 Chivas 2006 Nacional ( PAR ) vs. Universitario 2-2 0-0 Universitario 2007 América ( MEX ) vs. Cristal 5-0 1-2 América 2008 Cienciano vs. Montevideo Wanderers ( URU ) 1-0 0-0 Cienciano 2009 Cristal vs. Estudiantes ( ARG ) 2-1 0-1 Estudiantes 2010 Juan Aurich vs. Tecos ( MEX ) 2-0 2-1 Juan Aurich 2011 Alianza Lima vs. Jaguares ( MEX ) 0-2 0-2 Jaguares 2012 Arsenal ( ARG ) vs. Sport Huancayo 3-0 1-1 Arsenal 2013 Deportes Tolima ( COL ) vs. César Vallejo 1-0 1-1 Deportes Tolima 2014 Cristal vs. Atlético Paranaense ( BRA ) 2-1 1-2 (Pen: 4-5) Atlético Paranaense 2015 Alianza Lima vs. Huracán ( ARG ) 0-5 0-0 Huracán 2016 César Vallejo vs. Sao Paulo ( BRA ) 1-1 0-1 Sao Paulo

Juan Aurich, Cienciano y Universitario han sido los últimos equipos en vencer a sus rivales en este tipo de partidos. Y con ello, pudieron obtener su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y es que para muchos, la verdadera Copa empieza recién en esta etapa.



Sin embargo, Conmebol decidió incrementar el número de equipos en el campeonato y, por ello, desde este año son tres las etapas que deberá superar el Deportivo Municipal, en caso deseé acceder a la fase de grupos del torneo. Un escenario bastante difícil para el cuadro de Grioni, que busca dejar a un lado las estadísticas y vencer así, contra todo pronóstico, al último subcampeón de la Copa, el Independiente del Valle. De ganar su llave, le tocará jugar ante el Olimpia de Paraguay a inicios de febrero. Panorama complicado, pero en el fútbol todo es posible.



LEE TAMBIÉN...