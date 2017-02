Luis Aguiar superó las críticas: la conferencia de prensa tras su golazo en el clásico

Lo gritó con todo el alma, como si su primer gol en un clásico fuese el inicio de un gran romance con Alianza Lima. Luis Aguiar sentenció el partido ante Universitario de Deportes en el momento exacto y cuando la tribuna más le exigía un aporte decisivo.

El ‘Canario’ confirmó sus pergaminos. Cuando Alianza no tuvo el control del balón, asumió el protagonismo del juego ‘grone’. En el gol, aguantó la arremetida de Figuera y le dobló las manos a Cáceda.

“Este debut superó todo lo que pensé. Me quedo tranquilo. En la presentación no nos salieron las cosas, pero seguimos trabajando. Creo que el hincha en la tribuna vio otra actitud, se sintió mucho el apoyo, mucho mejor que en la presentación. Devolveremos eso con sacrificio”, señaló el volante uruguayo de Alianza Lima.



Además, Luis Aguiar explicó su eufórica celebración ante Universitario de Deportes.

“Siempre soy de festejar así, juegue contra la U o juegue contra quien sea. Me olvido de todo y nada. No es desahogó de nada porque no tengo que demostrar nada, pero sí responder dentro de la cancha. Espero que cuando esto termine la gente de Alianza se pueda acordar de uno”, añadió. Aguiar se va metiendo en el corazón de Alianza Lima.



