Luis Tejada sobre su salida de Juan Aurich: 'No soy un traidor ni vende patria'

Luis Tejada se encuentra en camino a Lima para enrolarse a Universitario de Deportes. Dentro de sus maletas lleva también su deseos de que su paso por Ate sea especial. Por ese motivo, no dudó en dejarle un mensaje a los hinchas.

“Estoy con muchas ganas de hacer algo importante. Quiero seguir haciendo historia. Lucharemos por todos los títulos posibles”, señaló al portal Somoslasele.com, el panameño en referencia a los torneos en que participará la crema en 2017: Descentralizado y Copa Libertadores.

‘Diente de Oro’ tendría su primer día de trabajo con Universitario de Deportes el viernes. Se siente ansioso por ese momento en el que conocerá a sus nuevos compañeros y conversará con el técnico merengue Roberto Chale.

Fichajes 2017: altas, bajas y rumores del mercado de pases del fútbol peruano

RESPONDIÓ A CRÍTICAS DE HINCHAS DE JUAN AURICH

Luis Tejada lamentó las críticas de un grupo de hinchas del Juan Aurich, su exequipo. Reveló que su intención era terminar su carrera en Chiclayo, pero el club no tenía los recursos para pagarle el sueldo. Por ese llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato.

“Me duele por los hinchas que piensen que me fui por dinero o por otra cosa. Cuando se me presentó la oportunidad con Universitario, hablé con mi empresario y lo pensé bien. No fue una decisión fácil de tomar. No soy un traidor, ni vende patria. No podían pagarme. Aún me deben”, apuntó el jugador de 34 años.

Luis Tejada agregó que pudo dejar Juan Aurich antes de tiempo. Detalló que los dirigentes le plantearon la posibilidad de irse a otro club. “Me dijeron que tenía que bajarme el salario para poder continuar en la institución. Ellos siempre estuvieron de acuerdo en que yo me fuera del club. A mitad del 2016, ellos querían que me fuera para otro equipo, porque no tenían para pagarme”, puntualizó.

A pesar de ellos, el panameño siempre llevará al Juan Aurich en el corazón, pero ahora su presente es Universitario de Deportes, en el club promete entregarse al máximo como cuando se vestía de rojo.

TE PUEDE INTERESAR.

Universitario: el día que Juan Vargas enfrentó a la ‘U’ con la Fiorentina

TAMBIÉN LEE…