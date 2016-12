Luis Tejada sobre su salida de Juan Aurich: “No me fui por plata”

Luis Tejada caminaba por Chiclayo y los ciudadanos lo ovacionaban. Se trataba de un símbolo de Juan Aurich, de un ídolo que besaba la camiseta del ‘Ciclón’ luego de anotar un gol. En algún momento pensó retirarse en el cuadro rojo; sin embargo, salió de la institución para fichar por Universitario de Deportes.

¿Qué motivó la salida de Luis Tejada de Juan Aurich? El mismo ‘Pana’ lo explicó y aseguró que el problema económico que arrastraba el club chiclayano no fue determinante para romper su situación contractual; aun cuando el presidente del ‘Ciclón’, Jorge Alva, lo declaraba “intransferible”.

“No fue fácil salir de la institución, donde prácticamente he estado mucho tiempo. Se dirá que me fui por plata o porque el equipo andaba mal, pero no es nada de eso. Creo que ya era la hora de partir porque las cosas no se estaban dando en los últimos meses y eso fue lo que me motivó a irme”, explicó Luis Tejada a Radio Ovación.

Según Luis Tejada, Universitario de Deportes será una experiencia interesante jugar Clásicos a estadio lleno con “una hinchada tan grande” como la crema. El ‘Pana’ espera convertirse en el máximo artillero en el Torneo Descentralizado 2016 y ser protagonista en la Copa Libertadores.

Por otro lado, un video que circula por YouTube muestra a un grupo de jóvenes quemando una banderola con el estampado del rostro de Luis Tejada.

